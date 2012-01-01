Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Кариус: «Возможно, я снова сыграю за «Ливерпуль»

    Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус не исключил, что ему удастся вернуться в «Ливерпуль» и выйти на поле в его составе.

    «Мой контракт с «Бешикташем» рассчитан до конца сезона, а потом посмотрим, вернусь ли я в «Ливерпуль», буду ли играть в другом английском клубе или же где-нибудь в Германии. В футболе никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за «Бешикташ», а потом будет видно.

    Мне нравится в Турции. Конечно, когда ты играешь в Англии, то постоянно находишься в центре внимания, но здесь тоже хороший клуб, хотя некоторые проблемы и случаются. У меня по-прежнему есть действующий контракт с «Ливерпулем», так что, возможно, я снова сыграю за эту команду.

    Сейчас сложно говорить. Уверен, даже если я не останусь в «Ливерпуле», то буду выступать в другой достойной команде, поэтому я не переживаю», – сказал немецкий голкипер.

    • Кариус выступает за турецкий клуб с лета 2018 года на правах двухлетней аренды.
    • В составе «Бешикташа» он провел 42 матча и пропустил 63 гола.
    • Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:56
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73909
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru