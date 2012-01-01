Кариус: «Возможно, я снова сыграю за «Ливерпуль»

Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус не исключил, что ему удастся вернуться в «Ливерпуль» и выйти на поле в его составе.

«Мой контракт с «Бешикташем» рассчитан до конца сезона, а потом посмотрим, вернусь ли я в «Ливерпуль», буду ли играть в другом английском клубе или же где-нибудь в Германии. В футболе никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за «Бешикташ», а потом будет видно.

Мне нравится в Турции. Конечно, когда ты играешь в Англии, то постоянно находишься в центре внимания, но здесь тоже хороший клуб, хотя некоторые проблемы и случаются. У меня по-прежнему есть действующий контракт с «Ливерпулем», так что, возможно, я снова сыграю за эту команду.

Сейчас сложно говорить. Уверен, даже если я не останусь в «Ливерпуле», то буду выступать в другой достойной команде, поэтому я не переживаю», – сказал немецкий голкипер.