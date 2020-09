Официально: «Унион» арендовал у «Ливерпуля» Кариуса

«Унион» объявил о переходе вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса.

Немецкий клуб арендовал 27-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

За новую команду голкипер будет выступать под 20-м номером.

@LorisKarius signs in Köpenick on loan from @LFC.#fcunion https://t.co/qTDd4LvXS1