В «Ньюкасле» определились с будущим Кариуса

Вратарь Лорис Кариус продолжит выступать за «Ньюкасл».

29-летний футболист в сентябре заключил с клубом АПЛ краткосрочный контракт – до конца января 2023-го.

В соглашении была опция продления до завершения сезона, и «Ньюкасл» решил ее активировать.

Также в скором времени стороны проведут переговоры о продолжении сотрудничества на более длительный срок.

Кариус не сыграл ни одного матча за «Ньюкасл».

Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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