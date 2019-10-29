Takvim: «Бешикташ» хочет досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»

Руководство «Бешикташа» рассчитывает досрочно прекратить сотрудничество с вратарем Лорисом Кариусом.

По информации Takvim, турецкий клуб хочет, что немец вернулся в «Ливерпуль» во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что в «Бешикташе» устали терпеть регулярные ошибки голкипера.