Takvim: «Бешикташ» хочет досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»

Руководство «Бешикташа» рассчитывает досрочно прекратить сотрудничество с вратарем Лорисом Кариусом.
По информации Takvim, турецкий клуб хочет, что немец вернулся в «Ливерпуль» во время зимнего трансферного окна.
Сообщается, что в «Бешикташе» устали терпеть регулярные ошибки голкипера.
- Кариус выступает за стамбульскую команду с лета 2018 года на правах аренды.
- 26-летний футболист провел за «Бешикташ» 46 матчей во всех турнирах и пропустил 65 голов.
Источник: Takvim
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