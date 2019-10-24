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    Takvim: «Бешикташ» хочет досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»

    Руководство «Бешикташа» рассчитывает досрочно прекратить сотрудничество с вратарем Лорисом Кариусом.

    По информации Takvim, турецкий клуб хочет, что немец вернулся в «Ливерпуль» во время зимнего трансферного окна.

    Сообщается, что в «Бешикташе» устали терпеть регулярные ошибки голкипера.

    • Кариус выступает за стамбульскую команду с лета 2018 года на правах аренды.
    • 26-летний футболист провел за «Бешикташ» 46 матчей во всех турнирах и пропустил 65 голов.

    Источник: Takvim

    Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2029

      Ruryu 2 часа назад

      Хм,а он,точно вратарь??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1522

      koli4ka 4 часа назад

      Кариус это не болезнь Бешикташа,а запущенный,медленно текущий патологический процесс...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6048

      mihail200606 7 часов назад

      Гы..

      0
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