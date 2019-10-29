Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Takvim: «Бешикташ» хочет досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»

Takvim: «Бешикташ» хочет досрочно вернуть Кариуса в «Ливерпуль»

29 октября 2019, 06:50
3

Руководство «Бешикташа» рассчитывает досрочно прекратить сотрудничество с вратарем Лорисом Кариусом.

По информации Takvim, турецкий клуб хочет, что немец вернулся в «Ливерпуль» во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что в «Бешикташе» устали терпеть регулярные ошибки голкипера.

  • Кариус выступает за стамбульскую команду с лета 2018 года на правах аренды.
  • 26-летний футболист провел за «Бешикташ» 46 матчей во всех турнирах и пропустил 65 голов.

Источник: Takvim

Ежедневная турецкая газета, основанная в 1994 году. Тираж превышает 100 тысяч экземпляров.

Турция. Суперлига Англия. Премьер-лига Бешикташ Ливерпуль Кариус Лорис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1572324022
Гы..
Ответить
koli4ka
1572335476
Кариус это не болезнь Бешикташа,а запущенный,медленно текущий патологический процесс...
Ответить
Ruryu
1572341775
Хм,а он,точно вратарь??
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+