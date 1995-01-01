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    «Я не мог ориентироваться в пространстве из-за сотрясения мозга». Кариус объяснил ошибки в финальном матче с «Реалом»

    Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус вспомнил финал Лиги чемпионов 2018 года с «Реалом». В той игре вратарь допустил две ошибки, приведшие к голам.

    «Поверьте: я многое извлек из того матча! Оглядываясь назад, я считаю, что должен был объясниться публично. У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, которое ограничило мою ориентацию в пространстве. Это было однозначно установлено в детальном исследовании одного из ведущих мировых специалистов в области мозговых травм. Я никогда не использовал это как оправдание. Но когда люди смеются над тем, что кто-то сильно повредил голову, я не понимаю», – сказал Кариус.

    • Права на немца принадлежат «Ливерпулю».
    • В 21 матче турецкой Суперлиги этого сезона Кариус пропустил 27 мячей.

    «С Кариусом что-то не так». У вратаря проблемы даже в Турции

    Источник: Bild

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    Сегодня, 17:38
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9738

      Cules2013 32 минуты назад

      А какого хера ты на поле был, а не попросил замену?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +707

      СвинкаСправедливости 52 минуты назад

      Словно оборона в том матче отыграла на уровне. Они и Атлетико устроили проходную. Там тоже виноват вратарь?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +443

      elessar arnor 1 час назад

      сравнительно Адриана ты ещё хорош

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