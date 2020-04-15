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  • «Я не мог ориентироваться в пространстве из-за сотрясения мозга». Кариус объяснил ошибки в финальном матче с «Реалом»

«Я не мог ориентироваться в пространстве из-за сотрясения мозга». Кариус объяснил ошибки в финальном матче с «Реалом»

15 апреля 2020, 17:38
3

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус вспомнил финал Лиги чемпионов 2018 года с «Реалом». В той игре вратарь допустил две ошибки, приведшие к голам.

«Поверьте: я многое извлек из того матча! Оглядываясь назад, я считаю, что должен был объясниться публично. У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, которое ограничило мою ориентацию в пространстве. Это было однозначно установлено в детальном исследовании одного из ведущих мировых специалистов в области мозговых травм. Я никогда не использовал это как оправдание. Но когда люди смеются над тем, что кто-то сильно повредил голову, я не понимаю», – сказал Кариус.

  • Права на немца принадлежат «Ливерпулю».
  • В 21 матче турецкой Суперлиги этого сезона Кариус пропустил 27 мячей.

«С Кариусом что-то не так». У вратаря проблемы даже в Турции

Источник: Bild
Турция. Суперлига Бешикташ Ливерпуль Кариус Лорис
Комментарии (3)
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СвинкаСправедливости
1586964880
Словно оборона в том матче отыграла на уровне. Они и Атлетико устроили проходную. Там тоже виноват вратарь?
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Cules2013
1586966054
А какого хера ты на поле был, а не попросил замену?
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mihail200606
1586970242
Тормоз.. Как будто только щас прошли Последствия этого сотрясения и он отмащку эту придумал..
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