«Я не мог ориентироваться в пространстве из-за сотрясения мозга». Кариус объяснил ошибки в финальном матче с «Реалом»

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус вспомнил финал Лиги чемпионов 2018 года с «Реалом». В той игре вратарь допустил две ошибки, приведшие к голам.

«Поверьте: я многое извлек из того матча! Оглядываясь назад, я считаю, что должен был объясниться публично. У меня было сотрясение мозга после удара Серхио Рамоса, которое ограничило мою ориентацию в пространстве. Это было однозначно установлено в детальном исследовании одного из ведущих мировых специалистов в области мозговых травм. Я никогда не использовал это как оправдание. Но когда люди смеются над тем, что кто-то сильно повредил голову, я не понимаю», – сказал Кариус.

Права на немца принадлежат «Ливерпулю».

В 21 матче турецкой Суперлиги этого сезона Кариус пропустил 27 мячей.

«С Кариусом что-то не так». У вратаря проблемы даже в Турции