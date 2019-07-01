Алисон взял 1-й номер в «Ливерпуле». Он играл под 13-м в знак уважения к Кариусу

Вратарь «Ливерпуля» Алисон в следующем сезоне будет выступать под первым номером.

Бразилец пополнил состав английского клуба в июле 2018-го года, перейдя из «Ромы» за 62,5 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал под 13-м номером, который прежде принадлежал голкиперу Лориусу Кариусу.

Считается, что Алиссон выбрал 13-й номер в знак уважения к немцу, который в финале ЛЧ-2017/18 (1:3 против «Реала») бросил мяч на ногу Кариму Бензема и пропустил от Гарета Бэйла с 35-ти метров.