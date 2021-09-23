Кариус может перейти из «Ливерпуля» в «Базель»

У вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса появился вариант с продолжением карьеры в Швейцарии.

По информации Sport Bild, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Базель».

Немец может расторгнуть контракт с действующим клубом и зимой сменить команду в качестве свободного агента.

«Базель» хотел заполучить голкипера летом, но тогда сторонам не удалось договориться.