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    Кариус может перейти из «Ливерпуля» в «Базель»

    У вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса появился вариант с продолжением карьеры в Швейцарии.

    По информации Sport Bild, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Базель».

    Немец может расторгнуть контракт с действующим клубом и зимой сменить команду в качестве свободного агента.

    «Базель» хотел заполучить голкипера летом, но тогда сторонам не удалось договориться.

    • В этом сезоне Кариус не провел ни одного матча за «Ливерпуль».
    • Его отдавали в аренду «Бешикташу» и «Униону».
    • Контракт игрока с английским клубом истекает в июне 2022 года.

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    Источник: Sport Bild

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