Кариус может перейти из «Ливерпуля» в «Базель»

У вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса появился вариант с продолжением карьеры в Швейцарии.
По информации Sport Bild, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Базель».
Немец может расторгнуть контракт с действующим клубом и зимой сменить команду в качестве свободного агента.
«Базель» хотел заполучить голкипера летом, но тогда сторонам не удалось договориться.
- В этом сезоне Кариус не провел ни одного матча за «Ливерпуль».
- Его отдавали в аренду «Бешикташу» и «Униону».
- Контракт игрока с английским клубом истекает в июне 2022 года.
Источник: Sport Bild