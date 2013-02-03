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    Павол Фаркаш - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Павол
    Фамилия Фаркаш
    Команда Ксанти
    Состав Основной
    Родной город Врабле
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 марта 1985 (37 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2013 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:2 Кьево (Верона)
    12.05.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Торино (Турин)
    07.05.2013 Был в запасе Рома (Рим) 0:1 Кьево (Верона)
    04.05.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    28.04.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Дженоа (Генуя)
    07.04.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Кьево (Верона)
    17.03.2013 Был в запасе Пескара (Пескара) 0:2 Кьево (Верона)
    16.02.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Палермо (Палермо)
    10.02.2013 Был в запасе Интер (Милан) 3:1 Кьево (Верона)
    03.02.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Ювентус (Турин)
    26.01.2013 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Кьево (Верона)
    20.01.2013 1' -90' Кьево (Верона) 1:1 Парма (Парма)
    12.01.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 4:0 Кьево (Верона)
    06.01.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    22.12.2012 Был в запасе Торино (Турин) 2:0 Кьево (Верона)
    16.12.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Рома (Рим)
    09.12.2012 60' -90' Кальяри (Кальяри) 0:2 Кьево (Верона)
    02.12.2012 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:4 Кьево (Верона)
    25.11.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 0:0 Сиена (Сиена)
    18.11.2012 Был в запасе Катания (Катания) 2:1 Кьево (Верона)
    11.11.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 2:2 Удинезе (Удине)
    31.10.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Пескара (Пескара)
    21.10.2012 82' -90' Кьево (Верона) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    06.10.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Сампдория (Генуя)
    30.09.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 4:1 Кьево (Верона)
    26.09.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Интер (Милан)
    02.09.2012 Был в запасе Парма (Парма) 2:0 Кьево (Верона)
    26.08.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 2:0 Болонья (Болонья)
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