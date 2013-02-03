Павол Фаркаш - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Павол
|Фамилия
|Фаркаш
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Врабле
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Павол
|Фамилия
|Фаркаш
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Врабле
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.05.2013
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:2
|Кьево (Верона)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Торино (Турин)
|07.05.2013
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|0:1
|Кьево (Верона)
|04.05.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|28.04.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|07.04.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Кьево (Верона)
|17.03.2013
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|0:2
|Кьево (Верона)
|16.02.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|10.02.2013
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:1
|Кьево (Верона)
|03.02.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|26.01.2013
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Кьево (Верона)
|20.01.2013
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Парма (Парма)
|12.01.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|4:0
|Кьево (Верона)
|06.01.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|22.12.2012
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:0
|Кьево (Верона)
|16.12.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Рома (Рим)
|09.12.2012
|60' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Кьево (Верона)
|02.12.2012
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:4
|Кьево (Верона)
|25.11.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:0
|Сиена (Сиена)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|2:1
|Кьево (Верона)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|31.10.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Пескара (Пескара)
|21.10.2012
|82' -90'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|06.10.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|30.09.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|4:1
|Кьево (Верона)
|26.09.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:2
|Интер (Милан)
|02.09.2012
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:0
|Кьево (Верона)
|26.08.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:0
|Болонья (Болонья)