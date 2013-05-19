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Павол Фаркаш
Статистика
Павол Фаркаш - статистика
Завершил карьеру
27 марта 1985 (41), Врабле
#26 | Защитник
192 см
Словакия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кьево
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
2 : 2
19.05.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1 : 1
12.05.2013
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
0 : 1
07.05.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 0
04.05.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0 : 1
28.04.2013
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 1
07.04.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Пескара
0 : 2
17.03.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
1 : 1
16.02.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Интер
3 : 1
10.02.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
1 : 2
03.02.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
26.01.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1 : 1
20.01.2013
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
4 : 0
12.01.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
06.01.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
2 : 0
22.12.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 0
16.12.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 2
09.12.2012
Кьево
60' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2 : 4
02.12.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Кьево
0 : 0
25.11.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Катания
2 : 1
18.11.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
2 : 2
11.11.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кьево
2 : 0
31.10.2012
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1 : 1
21.10.2012
Фиорентина
82' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кьево
2 : 1
06.10.2012
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
4 : 1
30.09.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0 : 2
26.09.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 0
02.09.2012
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2 : 0
26.08.2012
Болонья
Был в запасе
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