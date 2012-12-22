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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кьево
Торино - Кьево: обзор матча 22 декабря 2012
Торино
22.12.2012, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
12'
Д. Сардо (АГ)
26'
А. Гацци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кьево
Замена
М. Баша
️️️️
А. Черчи
90'
+2
88'
Желтая карточка
С. Пеллисьер
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
В. Бирса
83'
Замена
А. Сгринья
️️️️
Д. Сансоне
81'
76'
Замена
Д. Ди Микеле
️️️️
Л. Ригони
Желтая карточка
Д. Вивес
68'
Желтая карточка
В. Бирса
67'
54'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
А. Палоски
Желтая карточка
А. Черчи
45'
30'
Замена
Б. Йокич
️️️️
Б. Драме
ГОЛ! 2:0!
А. Гацци
26'
18'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
К. Глик
18'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Сардо
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
56
Перпарим Хетемай
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Торино
23
Лис Гомис
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
7
Сержиу Суциу
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
32
Масиелло
4
Родригес
15
Глик
36
Дармиан
5
Вивес
23
Бирса
14
Гацци
18
Сансоне
9
Бьянки
7
Черчи
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
3
Дайнелли
3
Драме
3
Андреолли
30
Ригони
5
Кофи
11
Гуана
56
Хетемай
77
Теро
9
Палоски
23
Бирса
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
23
Бирса
7
Черчи
8
Баша
8
Баша
7
Черчи
18
Сансоне
80
Сгринья
80
Сгринья
18
Сансоне
3
Драме
5
Йокич
5
Йокич
3
Драме
9
Палоски
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
9
Палоски
30
Ригони
10
Ди Микеле
10
Ди Микеле
30
Ригони
Остались в запасе
Торино
Кьево
7
Сержиу Суциу
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
7
Сержиу Суциу
ЦП
23
Лис Гомис
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Остались в запасе
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Торино - Кьево
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Стадио Олимпико
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