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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Удинезе
Кьево - Удинезе: обзор матча 11 ноября 2012
Кьево
11.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Удинезе
39'
М. Андреолли
89'
А. Палоски (П)
42'
Г. Анджелла
90'
Г. Анджелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Удинезе
90'
ГОЛ! 2:2!
Г. Анджелла
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Палоски
89'
88'
Желтая карточка
Аллан
87'
Вторая желтая
Данило
82'
Желтая карточка
Р. Перейра
80'
Желтая карточка
М. Ранеги
Замена
А. Палоски
️️️️
Лусиано
72'
70'
Замена
Д. Фараони
️️️️
А. Лаццари
Пенальти не реализован!
Лусиано
69'
68'
Желтая карточка
Данило
Замена
К. Вацек
️️️️
Р. Гуана
67'
65'
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Ди Натале
Замена
М. Самасса
️️️️
С. Пеллисьер
60'
46'
Желтая карточка
А. Лаццари
46'
Замена
Т. Арто
️️️️
А. Кода
42'
ГОЛ! 1:1!
Г. Анджелла
Пас отдал
Аллан
ГОЛ! 1:0!
М. Андреолли
39'
Желтая карточка
П. Хетемай
34'
Желтая карточка
Л. Ригони
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
25
Аллан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
16
Мамаду Самасса
ЦФ
Удинезе
40
Алессандро Фаваро
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
48
Филиппо Берра
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Макс Райнталер
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
5
Йокич
3
Дайнелли
3
Андреолли
20
Сардо
11
Гуана
30
Ригони
56
Хетемай
10
Лусиано
31
Пеллисьер
77
Теро
4-3-1-2
23
Бркич
5
Данило
8
Баста
33
Анджелла
35
Кода
25
Аллан
10
Лаццари
7
Армеро
37
Перейра
10
Ди Натале
70
Майкосуэл
11
Гуана
7
Вацек
7
Вацек
11
Гуана
10
Лусиано
9
Палоски
9
Палоски
10
Лусиано
31
Пеллисьер
16
Самасса
16
Самасса
31
Пеллисьер
35
Кода
28
Арто
28
Арто
35
Кода
10
Лаццари
19
Фараони
19
Фараони
10
Лаццари
10
Ди Натале
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Ди Натале
Остались в запасе
Кьево
Удинезе
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
48
Филиппо Берра
ЦЗ
40
Алессандро Фаваро
ВР
14
Макс Райнталер
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
10
Петр Зелински
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
6
Паул Папп
ПЗ
14
Риналдо Крусадо
ЛП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Остались в запасе
48
Филиппо Берра
ЦЗ
40
Алессандро Фаваро
ВР
14
Макс Райнталер
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
10
Петр Зелински
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Кьево - Удинезе
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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