Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Георг Марграйтер - статистика

Завершил карьеру
7 ноября 1988 (37), Блюденц
#33 | Защитник
186 см | 85 кг
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Грассхоппер
17
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Базель
3 : 1
29.05.2023
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Грассхоппер
2 : 2
25.05.2023
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Цюрих
2 : 1
21.05.2023
Грассхоппер
86' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Грассхоппер
2 : 0
13.05.2023
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Грассхоппер
2 : 3
07.05.2023
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Винтертур
1 : 2
22.04.2023
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Грассхоппер
1 : 3
16.04.2023
Сьон
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Янг Бойз
2 : 0
10.04.2023
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Грассхоппер
2 : 1
02.04.2023
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Сьон
1 : 2
18.03.2023
Грассхоппер
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Санкт-Галлен
1 : 1
05.03.2023
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 22 тур
Люцерн
1 : 0
26.02.2023
Грассхоппер
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Серветт
2 : 1
11.02.2023
Грассхоппер
88' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Грассхоппер
1 : 0
04.02.2023
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Грассхоппер
1 : 2
21.01.2023
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
1 : 0
12.11.2022
Базель
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
05.11.2022
Грассхоппер
85' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Грассхоппер
1 : 3
29.10.2022
Люцерн
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Цюрих
1 : 4
23.10.2022
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 3
20.10.2022
Серветт
83' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Винтертур
1 : 0
15.10.2022
Грассхоппер
1' - 79'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Грассхоппер
1 : 1
01.10.2022
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Базель
5 : 1
11.09.2022
Грассхоппер
1' - 64'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Грассхоппер
3 : 0
04.09.2022
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Серветт
3 : 1
27.08.2022
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
3 : 2
06.08.2022
Санкт-Галлен
1' - 90'
86'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Янг Бойз
1 : 1
31.07.2022
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Грассхоппер
2 : 1
24.07.2022
Лугано
1' - 90'
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
4
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
9
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+