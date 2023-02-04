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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Базель
Грассхоппер - Базель: обзор матча 04 февраля 2023
Грассхоппер
04.02.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Базель
90+4'
Х. Кавабе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Базель
ГОЛ! 1:0!
Х. Кавабе
90'
+4
Замена
Н. Лосли
️️️️
Наджак
86'
Замена
S. Jeong
️️️️
П. Пушич
86'
79'
Замена
Б. Финк
️️️️
А. Зекири
79'
Замена
А. Диуф
️️️️
В. Бюргер
Замена
А. Абраши
️️️️
К. Херц
73'
Желтая карточка
Б. Болла
66'
66'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Каде
66'
Замена
Д. Малес
️️️️
У. Новоа
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Г. Моранди
61'
Замена
Б. Болла
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
61'
Желтая карточка
Т. Рибейру
39'
Желтая карточка
Х. Кавабе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
35
Aaron Akale
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
2-5-3
99
Морейра
16
Рибейру
15
Секо
24
Херц
7
Нденг
6
Кавабе
31
Шмид
70
Пушич
11
Моранди
77
де Карвальо Феррейра
25
Наджак
4-2-2-2
1
Хитц
5
Ланг
4
Нуху
3
Пельмар
33
Калафьори
18
Бюргер
20
Фрай
12
Новоа
30
Каде
11
Амдуни
9
Зекири
77
де Карвальо Феррейра
77
Болла
77
Болла
77
де Карвальо Феррейра
25
Наджак
20
Лосли
20
Лосли
25
Наджак
24
Херц
6
Абраши
6
Абраши
24
Херц
70
Пушич
77
77
70
Пушич
11
Моранди
9
Дадашов
9
Дадашов
11
Моранди
18
Бюргер
17
Диуф
17
Диуф
18
Бюргер
30
Каде
14
Ндой
14
Ндой
30
Каде
12
Новоа
19
Малес
19
Малес
12
Новоа
9
Зекири
21
Финк
21
Финк
9
Зекири
Остались в запасе
Грассхоппер
Базель
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
37
Меритан Шабани
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
35
Aaron Akale
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
37
Меритан Шабани
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
28
Уго Фогель
ЛЗ
6
Эммануэль Эссиам
ЦП
35
Aaron Akale
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Грассхоппер - Базель
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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2018.01.29 15:13
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Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
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