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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лугано
Грассхоппер - Лугано: обзор матча 02 апреля 2023
Грассхоппер
02.04.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Лугано
41'
М. Шабани
67'
П. Пушич
30'
Ж. Целар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Лугано
90'
+4
Желтая карточка
А. Аригони
Замена
Д. Какури
️️️️
Р. Дадашов
90'
+2
84'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
М. Валенсуэла
84'
Замена
М. Боттани
️️️️
У. Думбия
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
А. Абраши
84'
Желтая карточка
Р. Дадашов
76'
75'
Замена
Б. Бабич
️️️️
У. Бизлими
74'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
Р. Мачек
ГОЛ! 2:1!
П. Пушич
Пас отдал
Г. Шеттине
67'
Замена
П. Пушич
️️️️
М. Шабани
63'
58'
Замена
И. Алиседа
️️️️
М. Амура
Желтая карточка
М. Шабани
56'
Замена
Г. Моранди
️️️️
К. Херц
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Шабани
41'
Желтая карточка
Д. Шмид
37'
30'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Целар
Пас отдал
М. Амура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
37
Меритан Шабани
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
28
Роман Мачек
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
25
Наджак
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
4-3-3
99
Морейра
20
Лосли
15
Секо
16
Рибейру
77
Болла
24
Херц
6
Абраши
31
Шмид
9
Дадашов
7
Шеттине
37
Шабани
3-1-3-1-2
58
Осигве
5
Дапрела
34
Аригони
16
Валенсуэла
20
Думбия
28
Мачек
25
Бизлими
14
Саббатини
11
Штеффен
9
Амура
9
Целар
6
Абраши
7
Нденг
7
Нденг
6
Абраши
9
Дадашов
8
Какури
8
Какури
9
Дадашов
37
Шабани
70
Пушич
70
Пушич
37
Шабани
24
Херц
11
Моранди
11
Моранди
24
Херц
16
Валенсуэла
7
Факкинетти
7
Факкинетти
16
Валенсуэла
28
Мачек
4
Эспиноса
4
Эспиноса
28
Мачек
9
Амура
31
Алиседа
31
Алиседа
9
Амура
25
Бизлими
27
Бабич
27
Бабич
25
Бизлими
20
Думбия
10
Боттани
10
Боттани
20
Думбия
Остались в запасе
Грассхоппер
Лугано
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ЦП
25
Наджак
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
13
Serif Berbic
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Andrea Maccoppi
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ЦП
25
Наджак
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Остались в запасе
13
Serif Berbic
ВР
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
14
Andrea Maccoppi
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Грассхоппер - Лугано
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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