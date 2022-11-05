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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Грассхоппер
Санкт-Галлен - Грассхоппер: обзор матча 05 ноября 2022
Санкт-Галлен
05.11.2022, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Грассхоппер
20'
Ж. Гуйемено
55'
Б. Стильхарт
48'
К. Херц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Грассхоппер
Замена
Ф. Кавен
️️️️
Э. Латте-Лат
90'
+4
Замена
К. Витциг
️️️️
Ч. Аколо
88'
85'
Замена
Г. Марграйтер
️️️️
К. Херц
76'
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
М. Шабани
76'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Г. Шеттине
76'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
Н. Лосли
Замена
Г. Карлен
️️️️
С. Гвидотти
69'
ГОЛ! 2:1!
Б. Стильхарт
Пас отдал
Ж. Гуйемено
55'
54'
Замена
Г. Моранди
️️️️
Р. Дадашов
48'
ГОЛ! 1:1!
К. Херц
Пас отдал
А. Секо
34'
Желтая карточка
Х. Кавабе
25'
Желтая карточка
К. Херц
Желтая карточка
А. Вальчи
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
С. Гвидотти
20'
16'
Желтая карточка
Н. Лосли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
29
Фабрицио Кавен
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
4-4-2
1
Зиги
27
Гиндо
20
Стержиу
6
Маглица
5
Вальчи
4
Стильхарт
34
Гвидотти
21
Гуйемено
88
Квинтийя
77
Аколо
29
Латте-Лат
4-3-3
71
Хаммел
20
Лосли
16
Рибейру
77
Болла
15
Секо
24
Херц
6
Кавабе
31
Шмид
7
Шеттине
37
Шабани
9
Дадашов
77
Аколо
7
Витциг
7
Витциг
77
Аколо
29
Латте-Лат
29
Кавен
29
Кавен
29
Латте-Лат
34
Гвидотти
13
Карлен
13
Карлен
34
Гвидотти
24
Херц
33
Марграйтер
33
Марграйтер
24
Херц
20
Лосли
7
Нденг
7
Нденг
20
Лосли
37
Шабани
9
Демхасадж
9
Демхасадж
37
Шабани
9
Дадашов
11
Моранди
11
Моранди
9
Дадашов
7
Шеттине
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
7
Шеттине
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Грассхоппер
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Санкт-Галлен - Грассхоппер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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