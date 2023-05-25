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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Санкт-Галлен
Грассхоппер - Санкт-Галлен: обзор матча 25 мая 2023
Грассхоппер
25.05.2023, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
2 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
3'
Ш. Демхасадж
81'
Ц. Вильям Нденг
26'
Э. Латте-Лат
90+1'
Л. Гертлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Санкт-Галлен
Желтая карточка
Т. Рибейру
90'
+8
Желтая карточка
А. Абраши
90'
+7
Замена
Д. Какури
️️️️
Р. Дадашов
90'
+3
Замена
Н. Блазуччи
️️️️
М. Шабани
90'
+3
Желтая карточка
А. Морейра
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Л. Гертлер
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Л. Гертлер
90'
+1
Пенальти не реализован!
Э. Латте-Лат
Желтая карточка
Б. Болла
86'
83'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
П. Суттер
ГОЛ! 2:1!
Ц. Вильям Нденг
Пас отдал
Г. Шеттине
81'
74'
Желтая карточка
Л. Стержиу
72'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ю. Фон Мос
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Ш. Демхасадж
70'
63'
Замена
Г. Карлен
️️️️
К. Витциг
63'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Ж. Гуйемено
56'
Желтая карточка
Ю. Фон Мос
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
К. Херц
46'
Замена
А. Секо
️️️️
Х. Кавабе
46'
46'
Замена
А. Шмидт
️️️️
M. Kempter
Желтая карточка
Р. Дадашов
30'
26'
ГОЛ! 1:1!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
К. Витциг
17'
Желтая карточка
П. Суттер
Желтая карточка
Н. Лосли
8'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Демхасадж
Пас отдал
Р. Дадашов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
25
Наджак
ПЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
8
Дион Какури
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
3-4-1-2
99
Морейра
77
Болла
16
Рибейру
20
Лосли
31
Шмид
6
Абраши
6
Кавабе
24
Херц
37
Шабани
9
Дадашов
9
Демхасадж
2-5-2-1
1
Зиги
20
Стержиу
24
6
Суттер
21
Гуйемено
88
Квинтийя
16
Гертлер
4
Стильхарт
81
Фон Мос
7
Витциг
29
Латте-Лат
6
Кавабе
15
Секо
15
Секо
6
Кавабе
37
Шабани
20
Блазуччи
20
Блазуччи
37
Шабани
24
Херц
7
Нденг
7
Нденг
24
Херц
9
Дадашов
8
Какури
8
Какури
9
Дадашов
9
Демхасадж
7
Шеттине
7
Шеттине
9
Демхасадж
7
Витциг
13
Карлен
13
Карлен
7
Витциг
81
Фон Мос
69
Геббельс
69
Геббельс
81
Фон Мос
24
22
Шмидт
22
Шмидт
24
6
Суттер
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
6
Суттер
21
Гуйемено
77
Аколо
77
Аколо
21
Гуйемено
Остались в запасе
Грассхоппер
Санкт-Галлен
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
25
Наджак
ПЗ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
25
Наджак
ПЗ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Грассхоппер - Санкт-Галлен
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
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Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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