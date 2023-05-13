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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Люцерн
Грассхоппер - Люцерн: обзор матча 13 мая 2023
Грассхоппер
13.05.2023, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Люцерн
68'
Х. Кавабе
76'
Н. Лосли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Люцерн
81'
Замена
A. Abubakar
️️️️
П. Шурпф
79'
Желтая карточка
Н. Белоко
ГОЛ! 2:0!
Н. Лосли
76'
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Шмид
76'
Замена
П. Пушич
️️️️
М. Шабани
72'
69'
Замена
М. Дрегер
️️️️
S. Ottiger
ГОЛ! 1:0!
Х. Кавабе
68'
67'
Желтая карточка
М. Бюрх
67'
Желтая карточка
М. Мюллер
61'
Замена
С. Шадер
️️️️
Л. Виллигер
58'
Желтая карточка
П. Шурпф
Желтая карточка
Б. Болла
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
2
Severin Ottiger
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Макс Майер
АП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
20
Ноа Блазуччи
ЦП
8
Дион Какури
АП
70
Петар Пушич
ПП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Люцерн
6
Денис Симани
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
20
Noah Rupp
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
3-4-1-2
99
Морейра
77
Болла
15
Секо
20
Лосли
31
Шмид
6
Абраши
6
Кавабе
24
Херц
37
Шабани
9
Демхасадж
11
Моранди
4-1-3-1-1
27
Мюллер
20
Дорн
30
Бека
2
15
Бюрх
30
Яшари
17
Фридек
16
Белоко
11
Шурпф
7
Майер
27
Виллигер
31
Шмид
70
Хара
70
Хара
31
Шмид
37
Шабани
70
Пушич
70
Пушич
37
Шабани
2
37
Дрегер
37
Дрегер
2
27
Виллигер
69
Шадер
69
Шадер
27
Виллигер
11
Шурпф
11
11
11
Шурпф
Остались в запасе
Грассхоппер
Люцерн
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
20
Ноа Блазуччи
ЦП
8
Дион Какури
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
6
Денис Симани
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
20
Noah Rupp
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
20
Ноа Блазуччи
ЦП
8
Дион Какури
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Остались в запасе
6
Денис Симани
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
20
Noah Rupp
ЦП
64
Михайло Стеванович
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Грассхоппер - Люцерн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
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Грассхоппер
Люцерн
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
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