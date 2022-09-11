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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Грассхоппер
Базель - Грассхоппер: обзор матча 11 сентября 2022
Базель
11.09.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 8 тур
5 : 1
Завершен
Грассхоппер
3'
Д. Ндой
17'
А. Зекири
59'
Ж. Огустен
68'
Ж. Огустен (П)
72'
В. Бюргер
32'
Г. Моранди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Грассхоппер
83'
Красная карточка
Н. Лосли
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Т. Джака
77'
Замена
К. Сене
️️️️
В. Бюргер
77'
74'
Замена
Н. Лосли
️️️️
Г. Моранди
72'
Вторая желтая
А. Секо
ГОЛ! 5:1!
В. Бюргер
Пас отдал
Т. Джака
72'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Ж. Огустен
68'
64'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Р. Дадашов
64'
Замена
К. Херц
️️️️
Г. Марграйтер
64'
Замена
П. Пушич
️️️️
А. Абраши
61'
Желтая карточка
А. Секо
ГОЛ! 3:1!
Ж. Огустен
59'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
А. Зекири
58'
Замена
Л. Миллар
️️️️
Д. Малес
58'
57'
Желтая карточка
Р. Дадашов
Желтая карточка
К. Нуху
57'
52'
Желтая карточка
А. Абраши
Замена
А. Пельмар
️️️️
А. Диуф
46'
Желтая карточка
А. Зекири
45'
+1
32'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Моранди
ГОЛ! 2:0!
А. Зекири
Пас отдал
Д. Ндой
17'
Желтая карточка
Д. Малес
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ндой
Пас отдал
А. Комас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
20
Фабиан Фрай
ЦП
21
Брэдли Финк
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
3
Каттербах
3
Комас
4
Нуху
18
Лопес
17
Диуф
34
Джака
18
Бюргер
14
Ндой
9
Зекири
19
Малес
3-3-4
99
Морейра
33
Марграйтер
4
Ли
15
Секо
31
Шмид
6
Абраши
6
Кавабе
16
Рибейру
11
Моранди
9
Дадашов
22
Момо
17
Диуф
3
Пельмар
3
Пельмар
17
Диуф
34
Джака
20
Фрай
20
Фрай
34
Джака
19
Малес
17
Миллар
17
Миллар
19
Малес
18
Бюргер
9
Сене
9
Сене
18
Бюргер
9
Зекири
97
Огустен
97
Огустен
9
Зекири
11
Моранди
20
Лосли
20
Лосли
11
Моранди
33
Марграйтер
24
Херц
24
Херц
33
Марграйтер
6
Абраши
70
Пушич
70
Пушич
6
Абраши
9
Дадашов
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
9
Дадашов
Остались в запасе
Базель
Грассхоппер
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Брэдли Финк
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
71
Джастин Хаммел
ВР
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Брэдли Финк
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Базель - Грассхоппер
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
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11 сентября
3
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4 мая
3
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20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
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11 сентября
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4 мая
3
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2024.11.21 12:15
1
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