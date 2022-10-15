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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Винтертур - Грассхоппер
Винтертур - Грассхоппер: обзор матча 15 октября 2022
Винтертур
15.10.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Грассхоппер
51'
С. Рамизи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Винтертур - Грассхоппер
Желтая карточка
А. Гантенбайн
87'
Желтая карточка
Т. Фаюлу
86'
Желтая карточка
Р. Гелми
84'
83'
Желтая карточка
П. Пушич
Замена
А. Гантенбайн
️️️️
Р. Буэсс
81'
Замена
E. Abedini
️️️️
R. Arnold
81'
79'
Замена
Н. Лосли
️️️️
Г. Марграйтер
Желтая карточка
С. Рамизи
74'
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
70'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Корбас
68'
63'
Замена
Ф. Момо
️️️️
К. Херц
Замена
Ф. Камбери
️️️️
М. Ди Джусто
62'
56'
Замена
П. Пушич
️️️️
А. Абраши
ГОЛ! 1:0!
С. Рамизи
51'
Замена
Н. Буркарт
️️️️
N. Manzambi
46'
46'
Замена
Г. Моранди
️️️️
S. Jeong
43'
Желтая карточка
S. Jeong
37'
Желтая карточка
Г. Шеттине
9'
Желтая карточка
А. Абраши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
23
Granit Lekaj
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
9
Роман Буэсс
ЦФ
11
Маттео Ди Джусто
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Винтертур
1
Йозеф Пукай
ВР
17
Адриан Гантенбайн
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
77
Eris Abedini
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
70
Петар Пушич
ПП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Фаюлу
23
5
Гелми
18
15
Гонсалвеш
14
Корбас
16
8
Рамизи
7
11
Ди Джусто
9
Буэсс
2-4-4
71
Хаммел
77
Болла
33
Марграйтер
31
Шмид
6
Абраши
6
Кавабе
24
Херц
16
Рибейру
7
Нденг
7
Шеттине
77
9
Буэсс
17
Гантенбайн
17
Гантенбайн
9
Буэсс
14
Корбас
71
Криэциу
71
Криэциу
14
Корбас
16
77
77
16
11
Ди Джусто
22
Камбери
22
Камбери
11
Ди Джусто
7
99
Буркарт
99
Буркарт
7
33
Марграйтер
20
Лосли
20
Лосли
33
Марграйтер
6
Абраши
70
Пушич
70
Пушич
6
Абраши
77
11
Моранди
11
Моранди
77
24
Херц
22
Момо
22
Момо
24
Херц
Остались в запасе
Винтертур
Грассхоппер
1
Йозеф Пукай
ВР
8
Стефан Сейлер
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
37
Меритан Шабани
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Йозеф Пукай
ВР
8
Стефан Сейлер
ЦП
25
Yannick Schmid
ЦФ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
37
Меритан Шабани
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Винтертур - Грассхоппер
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Шютценвизе
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Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
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2024.11.21 12:15
1
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2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
Миранчук завершил свой сезон в Швейцарии
2025.05.23 16:24
1
«Сьон» Миранчука проиграл последней команде чемпионата Швейцарии
2025.04.03 01:10
3
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2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
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