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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Цюрих
Грассхоппер - Цюрих: обзор матча 01 октября 2022
Грассхоппер
01.10.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Цюрих
49'
Б. Болла
14'
А. Маркезано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Цюрих
90'
Желтая карточка
И. Сантини
Замена
М. Шабани
️️️️
Г. Моранди
89'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Р. Дадашов
84'
83'
Замена
И. Сантини
️️️️
Б. Красники
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
П. Пушич
75'
Замена
К. Херц
️️️️
Х. Кавабе
75'
69'
Желтая карточка
Б. Джемаили
68'
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
Т. Айегун
Желтая карточка
Р. Дадашов
53'
ГОЛ! 1:1!
Б. Болла
49'
Желтая карточка
Т. Рибейру
47'
Замена
А. Абраши
️️️️
Л. Ли
46'
42'
Желтая карточка
Ф. Алити
Желтая карточка
Л. Ли
42'
Желтая карточка
Б. Болла
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Маркезано
Пас отдал
Т. Айегун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
16
Томаш Рибейру
ЦФ
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
6
Амир Абраши
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
3-3-4
71
Хаммел
33
Марграйтер
4
Ли
77
Болла
31
Шмид
6
Кавабе
70
Пушич
11
Моранди
9
Дадашов
7
Нденг
16
Рибейру
3-1-3-2-1
25
Брехнер
2
Камбери
31
Криезиу
5
Алити
10
Селнаэс
28
Бораниясевич
19
Маркезано
21
Джемаили
7
Красники
3
Герреро
15
Айегун
4
Ли
6
Абраши
6
Абраши
4
Ли
6
Кавабе
24
Херц
24
Херц
6
Кавабе
11
Моранди
37
Шабани
37
Шабани
11
Моранди
9
Дадашов
7
Шеттине
7
Шеттине
9
Дадашов
70
Пушич
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
70
Пушич
15
Айегун
27
Вьюнник
27
Вьюнник
15
Айегун
7
Красники
18
Сантини
18
Сантини
7
Красники
Остались в запасе
Грассхоппер
Цюрих
29
Мануэль Куттин
ВР
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
5
Карол Метс
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Грассхоппер - Цюрих
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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1
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