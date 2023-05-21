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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Грассхоппер
Цюрих - Грассхоппер: обзор матча 21 мая 2023
Цюрих
21.05.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Грассхоппер
24'
Л. Камбери
55'
Б. Джемаили
8'
П. Пушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Грассхоппер
Замена
М. Хорншух
️️️️
И. Мэттью
90'
+1
Желтая карточка
Ш. Конде
88'
87'
Желтая карточка
П. Пушич
86'
Замена
Г. Марграйтер
️️️️
Г. Моранди
86'
Замена
Д. Какури
️️️️
Ш. Демхасадж
Замена
Б. Омераджич
️️️️
Н. Бораниясевич
86'
75'
Замена
Т. Хара
️️️️
Б. Болла
75'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
А. Абраши
Замена
Д. Окита
️️️️
Ф. Рохнер
66'
Замена
Б. Красники
️️️️
А. Маркезано
66'
Замена
Т. Айегун
️️️️
Б. Джемаили
66'
60'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. Шмид
58'
Желтая карточка
А. Абраши
Желтая карточка
Б. Джемаили
55'
ГОЛ! 2:1!
Б. Джемаили
Пас отдал
Н. Бораниясевич
55'
35'
Желтая карточка
Д. Шмид
ГОЛ! 1:1!
Л. Камбери
Пас отдал
А. Герреро
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Пушич
Пас отдал
Ш. Демхасадж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
27
Фабиан Рохнер
ПП
Главный тренер
Франко Фода
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
70
Петар Пушич
ПП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
20
Ноа Блазуччи
ЦП
8
Дион Какури
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
3-1-5-1
25
Брехнер
2
Камбери
25
Катич
5
Алити
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
21
Джемаили
19
Маркезано
27
Рохнер
3
Герреро
3-4-1-2
99
Морейра
15
Секо
77
Болла
20
Лосли
70
Пушич
6
Кавабе
6
Абраши
31
Шмид
37
Шабани
11
Моранди
9
Демхасадж
18
Мэттью
16
Хорншух
16
Хорншух
18
Мэттью
28
Бораниясевич
4
Омераджич
4
Омераджич
28
Бораниясевич
19
Маркезано
7
Красники
7
Красники
19
Маркезано
27
Рохнер
14
Окита
14
Окита
27
Рохнер
21
Джемаили
15
Айегун
15
Айегун
21
Джемаили
11
Моранди
33
Марграйтер
33
Марграйтер
11
Моранди
77
Болла
70
Хара
70
Хара
77
Болла
6
Абраши
7
Нденг
7
Нденг
6
Абраши
9
Демхасадж
8
Какури
8
Какури
9
Демхасадж
31
Шмид
9
Дадашов
9
Дадашов
31
Шмид
Остались в запасе
Цюрих
Грассхоппер
1
Живко Костадинович
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
3
Селмин Ходжа
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
3
Селмин Ходжа
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Цюрих - Грассхоппер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
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22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
Цюрих
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3 : 5
01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
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Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
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