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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Грассхоппер
Янг Бойз - Грассхоппер: обзор матча 31 июля 2022
Янг Бойз
31.07.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
31'
Ж. Нсаме
49'
Р. Дадашов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Грассхоппер
90'
+4
Желтая карточка
Р. Дадашов
90'
+2
Замена
М. Шабани
️️️️
Х. Кавабе
88'
Желтая карточка
А. Морейра
81'
Замена
П. Пушич
️️️️
Г. Моранди
80'
Желтая карточка
Г. Моранди
76'
Замена
К. Херц
️️️️
А. Абраши
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ф. Ридер
67'
49'
ГОЛ! 1:1!
Р. Дадашов
Пас отдал
Х. Кавабе
46'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Ф. Момо
Пенальти не реализован!
Ж. Нсаме
45'
44'
Желтая карточка
А. Секо
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
С. Иттен
31'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
27
Левин Блум
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Седрик Иттен
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
4
Венсан Сьерро
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Грассхоппер
4
Лей Ли
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
4-3-1-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
15
Зесигер
5
Камара
27
Блум
32
Ридер
19
Ниасс
16
Фасснахт
13
Нгамале
17
Нсаме
10
Иттен
4-3-3
99
Морейра
20
Лосли
15
Секо
77
Болла
33
Марграйтер
6
Абраши
6
Кавабе
31
Шмид
11
Моранди
22
Момо
7
Нденг
32
Ридер
4
Сьерро
4
Сьерро
32
Ридер
6
Абраши
24
Херц
24
Херц
6
Абраши
11
Моранди
70
Пушич
70
Пушич
11
Моранди
6
Кавабе
37
Шабани
37
Шабани
6
Кавабе
22
Момо
9
Дадашов
9
Дадашов
22
Момо
Остались в запасе
Янг Бойз
Грассхоппер
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
45
Александр Янкевиц
ВР
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Остались в запасе
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Янг Бойз - Грассхоппер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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