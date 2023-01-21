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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Янг Бойз
Грассхоппер - Янг Бойз: обзор матча 21 января 2023
Грассхоппер
21.01.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 17 тур
1 : 2
Завершен
Янг Бойз
90+4'
Ф. де Карвальо Феррейра
38'
К. Фасснахт
78'
К. Имери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Янг Бойз
Желтая карточка
А. Морейра
90'
+8
90'
+7
Красная карточка
М. Элиа
90'
+6
Желтая карточка
М. Элиа
ГОЛ! 1:2!
Ф. де Карвальо Феррейра
Пас отдал
Р. Дадашов
90'
+4
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Б. Болла
90'
+1
88'
Замена
А. Аменда
️️️️
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
Р. Дадашов
86'
84'
Замена
С. Лаупер
️️️️
Ш. Ниасс
78'
ГОЛ! 0:2!
К. Имери
Пас отдал
М. Элиа
Замена
S. Jeong
️️️️
К. Херц
76'
73'
Замена
М. Элиа
️️️️
Ж. Нсаме
73'
Замена
К. Имери
️️️️
Ф. Угринич
Замена
М. Шабани
️️️️
П. Пушич
60'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
А. Абраши
60'
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Шмид
60'
56'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ж. Монтейру
37'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
4-5-1
99
Морейра
15
Секо
20
Лосли
16
Рибейру
77
Болла
6
Абраши
6
Кавабе
31
Шмид
24
Херц
70
Пушич
9
Дадашов
4-4-2
1
Расьоппи
27
Блум
28
Лустенбергер
15
Зесигер
25
Гарсия
16
Фасснахт
23
Угринич
32
Ридер
19
Ниасс
99
Монтейру
17
Нсаме
31
Шмид
70
Хара
70
Хара
31
Шмид
6
Абраши
7
Нденг
7
Нденг
6
Абраши
70
Пушич
37
Шабани
37
Шабани
70
Пушич
77
Болла
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
77
Болла
24
Херц
77
77
24
Херц
28
Лустенбергер
12
Аменда
12
Аменда
28
Лустенбергер
23
Угринич
30
Имери
30
Имери
23
Угринич
19
Ниасс
30
Лаупер
30
Лаупер
19
Ниасс
17
Нсаме
12
Элиа
12
Элиа
17
Нсаме
Остались в запасе
Грассхоппер
Янг Бойз
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ЦФ
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Грассхоппер - Янг Бойз
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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