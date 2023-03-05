Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Грассхоппер
Санкт-Галлен - Грассхоппер: обзор матча 05 марта 2023
Санкт-Галлен
05.03.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
33'
Г. Карлен
5'
Г. Шеттине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Грассхоппер
86'
Желтая карточка
А. Абраши
85'
Замена
S. Jeong
️️️️
Г. Шеттине
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
М. Маглица
83'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Э. Латте-Лат
83'
Желтая карточка
Б. Стильхарт
80'
74'
Замена
Т. Хара
️️️️
Б. Болла
Замена
Б. Стильхарт
️️️️
Г. Карлен
71'
67'
Желтая карточка
Г. Моранди
63'
Замена
Г. Моранди
️️️️
Р. Дадашов
63'
Замена
П. Пушич
️️️️
М. Шабани
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
Ю. Фон Мос
63'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
К. Витциг
63'
Желтая карточка
К. Витциг
55'
48'
Желтая карточка
Р. Дадашов
35'
Желтая карточка
А. Секо
ГОЛ! 1:1!
Г. Карлен
Пас отдал
Ю. Фон Мос
33'
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Шеттине
Пас отдал
Х. Кавабе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
24
Michael Kempter
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Алессандро Крауши
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Теруки Хара
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
3-2-3-2
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
5
Вальчи
88
Квинтийя
7
Витциг
22
Шмидт
13
Карлен
81
Фон Мос
43
Даяку
29
Латте-Лат
4-3-3
99
Морейра
20
Лосли
16
Рибейру
77
Болла
15
Секо
6
Абраши
6
Кавабе
31
Шмид
7
Шеттине
37
Шабани
9
Дадашов
13
Карлен
4
Стильхарт
4
Стильхарт
13
Карлен
81
Фон Мос
16
Шнайдер
16
Шнайдер
81
Фон Мос
29
Латте-Лат
69
Геббельс
69
Геббельс
29
Латте-Лат
7
Витциг
77
Аколо
77
Аколо
7
Витциг
6
Маглица
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
6
Маглица
77
Болла
70
Хара
70
Хара
77
Болла
37
Шабани
70
Пушич
70
Пушич
37
Шабани
7
Шеттине
77
77
7
Шеттине
9
Дадашов
11
Моранди
11
Моранди
9
Дадашов
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Грассхоппер
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
24
Michael Kempter
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Санкт-Галлен - Грассхоппер
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
Новости команд
Все
Санкт-Галлен
Грассхоппер
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Санкт-Галлен» – «Нордшелланд»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Нордшелланд» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+