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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Санкт-Галлен
Грассхоппер - Санкт-Галлен: обзор матча 06 августа 2022
Грассхоппер
06.08.2022, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
3 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
20'
Ф. Момо
45+2'
Ц. Вильям Нденг
69'
Ц. Вильям Нденг
5'
Э. Латте-Лат
12'
Ф. Шуберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Санкт-Галлен
90'
+6
Красная карточка
Л. Ати Зиги
Желтая карточка
П. Пушич
90'
+6
Замена
Т. Рибейру
️️️️
Г. Марграйтер
90'
Замена
М. Шабани
️️️️
Р. Дадашов
90'
Желтая карточка
Г. Марграйтер
86'
84'
Замена
Г. Карлен
️️️️
Ф. Шуберт
84'
Замена
Л. Стержиу
️️️️
Б. Стильхарт
Замена
П. Пушич
️️️️
Ф. Момо
76'
76'
Замена
А. Бесио
️️️️
Э. Латте-Лат
74'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
К. Витциг
ГОЛ! 3:2!
Ц. Вильям Нденг
Пас отдал
Ф. Момо
69'
Замена
К. Херц
️️️️
А. Абраши
62'
46'
Желтая карточка
Э. Латте-Лат
ГОЛ! 2:2!
Ц. Вильям Нденг
Пас отдал
Р. Дадашов
45'
+2
34'
Желтая карточка
К. Витциг
ГОЛ! 1:2!
Ф. Момо
Пас отдал
Б. Болла
20'
17'
Желтая карточка
М. Маглица
Желтая карточка
Б. Болла
15'
12'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Шуберт
Пас отдал
Ю. Фон Мос
5'
ГОЛ! 0:1!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
Д. Гиндо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
16
Томаш Рибейру
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Санкт-Галлен
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
23
Алессио Бесио
ЦФ
32
Давид Якович
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
4-3-3
99
Морейра
15
Секо
33
Марграйтер
20
Лосли
77
Болла
6
Абраши
31
Шмид
6
Кавабе
9
Дадашов
22
Момо
7
Нденг
2-5-1-2
1
Зиги
6
Маглица
27
Гиндо
6
Суттер
88
Квинтийя
16
Гертлер
7
Витциг
4
Стильхарт
81
Фон Мос
10
Шуберт
29
Латте-Лат
6
Абраши
24
Херц
24
Херц
6
Абраши
22
Момо
70
Пушич
70
Пушич
22
Момо
33
Марграйтер
16
Рибейру
16
Рибейру
33
Марграйтер
9
Дадашов
37
Шабани
37
Шабани
9
Дадашов
4
Стильхарт
20
Стержиу
20
Стержиу
4
Стильхарт
10
Шуберт
13
Карлен
13
Карлен
10
Шуберт
7
Витциг
21
Гуйемено
21
Гуйемено
7
Витциг
29
Латте-Лат
23
Бесио
23
Бесио
29
Латте-Лат
Остались в запасе
Грассхоппер
Санкт-Галлен
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
32
Давид Якович
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
5
Альберт Вальчи
ПЗ
17
Алессандро Крауши
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
32
Давид Якович
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Грассхоппер - Санкт-Галлен
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
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Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
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Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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