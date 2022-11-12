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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Базель
Грассхоппер - Базель: обзор матча 12 ноября 2022
Грассхоппер
12.11.2022, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Базель
34'
Р. Дадашов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Базель
Замена
Г. Марграйтер
️️️️
А. Абраши
90'
+1
Замена
Г. Моранди
️️️️
Х. Кавабе
88'
85'
Замена
К. Сене
️️️️
М. Ланг
81'
Желтая карточка
А. Комас
Замена
П. Пушич
️️️️
Ц. Вильям Нденг
67'
Замена
Л. Ли
️️️️
Д. Шмид
67'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Р. Дадашов
67'
62'
Замена
Л. Миллар
️️️️
В. Бюргер
62'
Замена
З. Амдуни
️️️️
Д. Малес
61'
Замена
А. Зекири
️️️️
Д. Ндой
Желтая карточка
Д. Шмид
51'
46'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
Р. Калафьори
39'
Желтая карточка
Р. Калафьори
Желтая карточка
К. Херц
39'
ГОЛ! 1:0!
Р. Дадашов
Пас отдал
Ц. Вильям Нденг
34'
6'
Желтая карточка
А. Пельмар
Желтая карточка
Ц. Вильям Нденг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
21
Брэдли Финк
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
70
Петар Пушич
ПП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
9
Кали Сене
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-5-1
71
Хаммел
15
Секо
16
Рибейру
77
Болла
20
Лосли
6
Абраши
6
Кавабе
31
Шмид
24
Херц
7
Нденг
9
Дадашов
4-3-1-2
1
Хитц
5
Ланг
3
Комас
3
Пельмар
33
Калафьори
20
Фрай
17
Диуф
18
Бюргер
14
Ндой
19
Малес
21
Финк
31
Шмид
4
Ли
4
Ли
31
Шмид
6
Абраши
33
Марграйтер
33
Марграйтер
6
Абраши
7
Нденг
70
Пушич
70
Пушич
7
Нденг
9
Дадашов
7
Шеттине
7
Шеттине
9
Дадашов
6
Кавабе
11
Моранди
11
Моранди
6
Кавабе
33
Калафьори
3
Каттербах
3
Каттербах
33
Калафьори
18
Бюргер
17
Миллар
17
Миллар
18
Бюргер
5
Ланг
9
Сене
9
Сене
5
Ланг
19
Малес
11
Амдуни
11
Амдуни
19
Малес
14
Ндой
9
Зекири
9
Зекири
14
Ндой
Остались в запасе
Грассхоппер
Базель
29
Мануэль Куттин
ВР
77
Sangbin Jeong
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
13
Мирко Сальви
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
77
Sangbin Jeong
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
34
Таулант Джака
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Алекс Фрай
Статистика матча Грассхоппер - Базель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
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2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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