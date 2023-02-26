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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Грассхоппер
Люцерн - Грассхоппер: обзор матча 26 февраля 2023
Люцерн
26.02.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Грассхоппер
76'
М. Фридек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Грассхоппер
90'
Желтая карточка
Ц. Вильям Нденг
88'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Р. Дадашов
88'
Замена
Г. Марграйтер
️️️️
К. Херц
Замена
С. Шадер
️️️️
М. Майер
85'
77'
Замена
Г. Моранди
️️️️
М. Шабани
ГОЛ! 1:0!
М. Фридек
76'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
М. Дрегер
75'
Замена
Д. Соргич
️️️️
П. Шурпф
75'
69'
Замена
П. Пушич
️️️️
Д. Какури
Замена
A. Abubakar
️️️️
Т. Клидже
65'
54'
Желтая карточка
К. Херц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
30
Исмаил Бека
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
8
Дион Какури
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
37
Меритан Шабани
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
70
Петар Пушич
ПП
25
Наджак
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лорец
37
Дрегер
30
Бека
6
Симани
20
Дорн
30
Яшари
11
Шурпф
16
Белоко
17
Фридек
7
Майер
18
Клидже
3-4-3
99
Морейра
15
Секо
77
Болла
16
Рибейру
8
Какури
7
Нденг
24
Херц
31
Шмид
9
Дадашов
7
Шеттине
37
Шабани
37
Дрегер
6
Дьямбу
6
Дьямбу
37
Дрегер
7
Майер
69
Шадер
69
Шадер
7
Майер
18
Клидже
11
11
18
Клидже
11
Шурпф
39
Соргич
39
Соргич
11
Шурпф
24
Херц
33
Марграйтер
33
Марграйтер
24
Херц
8
Какури
70
Пушич
70
Пушич
8
Какури
9
Дадашов
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
9
Дадашов
37
Шабани
11
Моранди
11
Моранди
37
Шабани
Остались в запасе
Люцерн
Грассхоппер
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
71
Джастин Хаммел
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Наджак
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
44
Diego Heller
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Наджак
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Люцерн - Грассхоппер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Грассхоппер
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
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