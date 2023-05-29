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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Грассхоппер
Базель - Грассхоппер: обзор матча 29 мая 2023
Базель
29.05.2023, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
3 : 1
Завершен
Грассхоппер
50'
З. Амдуни
69'
З. Амдуни
81'
Д. Ндой
90+2'
Наджак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Грассхоппер
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Наджак
Пас отдал
Р. Дадашов
ГОЛ! 3:0!
Д. Ндой
Пас отдал
З. Амдуни
81'
77'
Замена
Д. Какури
️️️️
Н. Лосли
Замена
Ж. Огустен
️️️️
А. Зекири
74'
72'
Желтая карточка
К. Херц
ГОЛ! 2:0!
З. Амдуни
Пас отдал
Д. Малес
69'
66'
Замена
К. Херц
️️️️
Ш. Демхасадж
Замена
Л. Миллар
️️️️
С. Лопес
66'
Желтая карточка
Ф. Фрай
59'
57'
Желтая карточка
Н. Лосли
56'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Г. Шеттине
56'
Замена
П. Пушич
️️️️
Ц. Вильям Нденг
ГОЛ! 1:0!
З. Амдуни
Пас отдал
Д. Малес
50'
Замена
Д. Малес
️️️️
В. Бюргер
46'
46'
Замена
Наджак
️️️️
Д. Шмид
26'
Желтая карточка
Ц. Вильям Нденг
Замена
К. Нуху
️️️️
М. Ланг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
70
Теруки Хара
ПЗ
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
12
Уго Новоа
ПВ
19
Дариан Малес
ЦФ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
25
Наджак
ПЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
8
Дион Какури
АП
70
Петар Пушич
ПП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
33
Калафьори
3
Пельмар
18
Лопес
5
Ланг
18
Бюргер
17
Диуф
20
Фрай
14
Ндой
9
Зекири
11
Амдуни
4-3-1-2
99
Морейра
70
Хара
16
Рибейру
15
Секо
20
Лосли
7
Нденг
6
Кавабе
31
Шмид
37
Шабани
9
Демхасадж
7
Шеттине
5
Ланг
4
Нуху
4
Нуху
5
Ланг
18
Лопес
17
Миллар
17
Миллар
18
Лопес
18
Бюргер
19
Малес
19
Малес
18
Бюргер
9
Зекири
97
Огустен
97
Огустен
9
Зекири
31
Шмид
25
Наджак
25
Наджак
31
Шмид
9
Демхасадж
24
Херц
24
Херц
9
Демхасадж
20
Лосли
8
Какури
8
Какури
20
Лосли
7
Нденг
70
Пушич
70
Пушич
7
Нденг
7
Шеттине
9
Дадашов
9
Дадашов
7
Шеттине
Остались в запасе
Базель
Грассхоппер
12
Уго Новоа
ПВ
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
29
Адриано Оньегбуле
ЦФ
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
20
Ноа Блазуччи
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Базель - Грассхоппер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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