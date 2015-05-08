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Абрахам
Статистика
Абрахам - статистика
Завершил карьеру
22 февраля 1986 (40), Гранольерс
#22 | Защитник
175 см | 71 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
22
1
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
0 : 2
08.05.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3 : 1
03.05.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
1 : 3
29.04.2015
Севилья
71' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Альмерия
2 : 0
26.04.2015
Эйбар
1' - 59'
57'
Испания. Примера, 32 тур
Эйбар
0 : 1
19.04.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Реал
3 : 0
11.04.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
1 : 0
07.04.2015
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эйбар
1 : 2
03.04.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Гранада
0 : 0
21.03.2015
Эйбар
1' - 74'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
1 : 3
31.01.2015
Атлетико
1' - 90'
64'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
24.01.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1 : 1
16.01.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
74' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1 : 2
04.01.2015
Эйбар
72' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эйбар
0 : 1
20.12.2014
Валенсия
46' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
0 : 0
14.12.2014
Эйбар
1' - 79'
22'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
5 : 2
08.12.2014
Альмерия
67' - 90'
74'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0 : 1
29.11.2014
Эйбар
44' - 90'
70'
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0 : 4
22.11.2014
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
2 : 1
08.11.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2014
Эйбар
69' - 90'
86'
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
1 : 1
25.10.2014
Гранада
1' - 90'
57'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
18.10.2014
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
3 : 3
04.10.2014
Леванте
1' - 46'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
0 : 0
27.09.2014
Эйбар
77' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1 : 1
24.09.2014
Вильярреал
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 2
19.09.2014
Эйбар
1' - 49'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
0 : 1
15.09.2014
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 1
30.08.2014
Эйбар
1' - 90'
34'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
1 : 0
24.08.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
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