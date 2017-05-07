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Роберто Витьелло
Статистика
Роберто Витьелло - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1983 (43), Скафати
#2 | Защитник
176 см | 71 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1 : 1
07.05.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2 : 0
30.04.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
6 : 2
23.04.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
0 : 0
15.04.2017
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4 : 0
09.04.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1 : 3
02.04.2017
Кальяри
1' - 80'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
4 : 1
19.03.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
0 : 3
12.03.2017
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3 : 1
05.03.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1 : 1
26.02.2017
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4 : 1
17.02.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 3
12.02.2017
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 0
05.02.2017
Кротоне
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0 : 1
22.01.2017
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4 : 1
15.01.2017
Палермо
1' - 45'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1 : 0
07.01.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1 : 1
22.12.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3 : 4
18.12.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0 : 2
11.12.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2 : 1
04.12.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Палермо
0 : 1
27.11.2016
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
3 : 1
20.11.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Палермо
1 : 2
06.11.2016
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
2 : 1
31.10.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Палермо
1 : 3
27.10.2016
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 1
23.10.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1 : 4
17.10.2016
Торино
1' - 76'
33'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
02.10.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
0 : 1
24.09.2016
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1 : 1
18.09.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
0 : 3
10.09.2016
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1 : 1
28.08.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0 : 1
21.08.2016
Сассуоло
1' - 81'
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