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    Роберто Витьелло - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Роберто
    Фамилия Витьелло
    Команда Палермо
    Состав Основной
    Родной город Скафати
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 мая 1983 (39 лет)
    Рост 176
    Вес 71
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Палермо 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 1:1 Палермо (Палермо)
    30.04.2017 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:0 Фиорентина (Флоренция)
    23.04.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 6:2 Палермо (Палермо)
    15.04.2017 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:0 Болонья (Болонья)
    09.04.2017 Был в запасе Милан (Милан) 4:0 Палермо (Палермо)
    02.04.2017 1' -80' Палермо (Палермо) 1:3 Кальяри (Кальяри)
    19.03.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 4:1 Палермо (Палермо)
    12.03.2017 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:3 Рома (Рим)
    05.03.2017 Был в запасе Торино (Турин) 3:1 Палермо (Палермо)
    26.02.2017 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Сампдория (Генуя)
    17.02.2017 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:1 Палермо (Палермо)
    12.02.2017 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:3 Аталанта (Бергамо)
    05.02.2017 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    22.01.2017 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Интер (Милан)
    15.01.2017 1' -45' Сассуоло (Сассуоло) 4:1 Палермо (Палермо)
    07.01.2017 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Палермо (Палермо)
    22.12.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Пескара (Пескара)
    18.12.2016 Был в запасе Дженоа (Генуя) 3:4 Палермо (Палермо)
    11.12.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:2 Кьево (Верона)
    04.12.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Палермо (Палермо)
    27.11.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Лацио (Рим)
    20.11.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:1 Палермо (Палермо)
    06.11.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:2 Милан (Милан)
    31.10.2016 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Палермо (Палермо)
    27.10.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:3 Удинезе (Удине)
    23.10.2016 Был в запасе Рома (Рим) 4:1 Палермо (Палермо)
    17.10.2016 1' -76' Палермо (Палермо) 1:4 Торино (Турин)
    33'
    02.10.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Палермо (Палермо)
    24.09.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Ювентус (Турин)
    21.09.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:1 Палермо (Палермо)
    18.09.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:1 Палермо (Палермо)
    10.09.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:3 Наполи (Неаполь)
    28.08.2016 1' -90' Интер (Милан) 1:1 Палермо (Палермо)
    21.08.2016 1' -81' Палермо (Палермо) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
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