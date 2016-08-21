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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Сассуоло
Палермо - Сассуоло: обзор матча 21 августа 2016
Палермо
21.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Сассуоло
31'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Сассуоло
90'
+3
Желтая карточка
А. Консильи
Вторая желтая
С. Райкович
90'
+1
85'
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
М. Политано
Замена
К. Эмбало
️️️️
Р. Витьелло
81'
Желтая карточка
Р. Квайсон
80'
75'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
Г. Дефрель
72'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Л. Маццителли
Замена
Р. Салаи
️️️️
А. Бентивенья
69'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Н. Балог
56'
41'
Желтая карточка
Л. Маццителли
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Берарди
Желтая карточка
С. Райкович
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
1
Йосип Посавец
ВР
5
Хайтам Алеесами
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Палермо
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
90
Илия Несторовски
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
33
Джованни Сбрисса
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-4-2
1
Посавец
5
Алеесами
41
Райкович
15
Сионек
2
Витьелло
96
Бентивенья
7
Хильемарк
14
Гацци
3
Рисполи
22
Балог
19
Квайсон
4-3-2-1
47
Консильи
13
Пелузо
51
Антеи
15
Ачерби
23
Гаццола
36
Маццителли
4
Маньянелли
8
Сенси
94
Берарди
21
Политано
92
Дефрель
96
Бентивенья
7
Салаи
7
Салаи
96
Бентивенья
22
Балог
90
Несторовски
90
Несторовски
22
Балог
2
Витьелло
7
Эмбало
7
Эмбало
2
Витьелло
21
Политано
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
21
Политано
36
Маццителли
8
Бьондини
8
Бьондини
36
Маццителли
92
Дефрель
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
92
Дефрель
Остались в запасе
Палермо
Сассуоло
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
14
Поль Лирола
ПЗ
33
Джованни Сбрисса
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
33
Джованни Сбрисса
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Палермо - Сассуоло
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто
(Турин)
Стадион:
Ренцо Барбера
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