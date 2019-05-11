Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марвин Бакалорж - статистика

Завершил карьеру
13 сентября 1989 (37), Оффенбах-на-Майне
#6 | Полузащитник
180 см
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
18
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
3 : 0
11.05.2019
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.04.2019
Майнц
1' - 90'
16'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Герта
0 : 0
21.04.2019
Ганновер-96
1' - 90'
22'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
0 : 1
13.04.2019
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
3 : 1
06.04.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0 : 1
31.03.2019
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Аугсбург
3 : 1
16.03.2019
Ганновер-96
1' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
2 : 3
10.03.2019
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5 : 1
03.03.2019
Ганновер-96
Был в запасе
75'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
0 : 3
24.02.2019
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3 : 0
16.02.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
2 : 0
09.02.2019
Нюрнберг
1' - 90'
33'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ганновер-96
0 : 3
01.02.2019
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
5 : 1
26.01.2019
Ганновер-96
1' - 90'
86'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
0 : 1
19.01.2019
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 1
22.12.2018
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1 : 1
19.12.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
0 : 4
15.12.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
1 : 1
09.12.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
0 : 2
01.12.2018
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
4 : 1
25.11.2018
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Ганновер-96
2 : 1
09.11.2018
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 1
03.11.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 2
20.10.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
3 : 1
06.10.2018
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
4 : 1
30.09.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
1 : 3
25.09.2018
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Нюрнберг
2 : 0
22.09.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
РБ Лейпциг
3 : 2
15.09.2018
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ганновер-96
0 : 0
31.08.2018
Боруссия Д
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
1 : 1
25.08.2018
Ганновер-96
57' - 90'
Главные новости
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
1
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
3
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
8
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
5
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
4
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+