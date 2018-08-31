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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия Д
Ганновер-96 - Боруссия Д: обзор матча 31 августа 2018
Ганновер-96
31.08.2018, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия Д
Замена
М. Бакалорж
️️️️
И. Бебу
89'
86'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
М. Дауд
Замена
М. Озтрзолек
️️️️
М. Альборнос
86'
79'
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Филипп
Замена
Б. Вуд
️️️️
Т. Асано
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
3-1-2-3-1
21
Эссер
3
Антон
6
Виммер
25
Сорг
3
Альборнос
15
Уолес
8
Фоссум
37
Майна
29
Асано
9
Бебу
10
Фуллкруг
3-3-2-1-1
1
Бюрки
27
Вольф
22
Диалло
25
Аканджи
26
Пищек
27
Делэни
29
Шмельцер
28
Витсель
81
Дауд
18
Ройс
26
Филипп
3
Альборнос
22
Озтрзолек
22
Озтрзолек
3
Альборнос
9
Бебу
6
Бакалорж
6
Бакалорж
9
Бебу
29
Асано
17
Вуд
17
Вуд
29
Асано
26
Филипп
19
Санчо
19
Санчо
26
Филипп
81
Дауд
22
Геррейру
22
Геррейру
81
Дауд
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия Д
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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