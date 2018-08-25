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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Ганновер-96
Вердер - Ганновер-96: обзор матча 25 августа 2018
Вердер
25.08.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
85'
Т. Гебре Селасси
76'
Х. Вайдандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Ганновер-96
ГОЛ! 1:1!
Т. Гебре Селасси
Пас отдал
М. Рашица
85'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
Ф. Баргфреде
82'
76'
ГОЛ! 0:1!
Х. Вайдандт
Пас отдал
И. Бебу
75'
Замена
Х. Вайдандт
️️️️
Т. Асано
Замена
К. Писарро
️️️️
Ф. Кайнц
67'
61'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Л. Майна
57'
Замена
М. Бакалорж
️️️️
П. Швеглер
Замена
М. Рашица
️️️️
М. Крузе
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
44
Филипп Баргфреде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
10
Юя Осако
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вердер
22
Лука Плогман
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
13
Велькович
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
44
Баргфреде
8
Эггештайн
11
Кайнц
18
Классен
10
Крузе
10
Осако
4-2-3-1
21
Эссер
3
Антон
6
Виммер
22
Озтрзолек
25
Сорг
15
Уолес
27
Швеглер
37
Майна
29
Асано
9
Бебу
10
Фуллкруг
10
Крузе
7
Рашица
7
Рашица
10
Крузе
44
Баргфреде
19
Эггештайн
19
Эггештайн
44
Баргфреде
11
Кайнц
14
Писарро
14
Писарро
11
Кайнц
37
Майна
78
Харагучи
78
Харагучи
37
Майна
27
Швеглер
6
Бакалорж
6
Бакалорж
27
Швеглер
29
Асано
9
Вайдандт
9
Вайдандт
29
Асано
Остались в запасе
Вердер
Ганновер-96
22
Лука Плогман
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Вердер - Ганновер-96
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Везерстадион
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