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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Бавария
Ганновер-96 - Бавария: обзор матча 15 декабря 2018
Ганновер-96
15.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
2'
Й. Киммих
29'
Д. Алаба
53'
С. Гнабри
62'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Бавария
62'
ГОЛ! 0:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
53'
ГОЛ! 0:3!
С. Гнабри
29'
ГОЛ! 0:2!
Д. Алаба
Желтая карточка
Фелипе
13'
2'
ГОЛ! 0:1!
Й. Киммих
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-3-1-2
21
Эссер
20
Фелипе
6
Виммер
3
Антон
22
Озтрзолек
78
Харагучи
27
Швеглер
15
Уолес
29
Асано
9
Вайдандт
10
Фуллкруг
3-1-2-2-2
1
Нойер
5
Алаба
25
Зюле
15
Хуммельс
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
7
Гнабри
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
Остались в запасе
Ганновер-96
Бавария
37
Линтон Майна
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
11
У Ен Чон
ПВ
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
37
Линтон Майна
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Остались в запасе
11
У Ен Чон
ПВ
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ганновер-96 - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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