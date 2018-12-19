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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Ганновер-96
Фрайбург - Ганновер-96: обзор матча 19 декабря 2018
Фрайбург
19.12.2018, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Ганновер-96
3'
Л. Вальдшмидт (П)
14'
Фелипе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Ганновер-96
81'
Желтая карточка
П. Швеглер
42'
Желтая карточка
Фелипе
14'
ГОЛ! 1:1!
Фелипе
Пас отдал
П. Швеглер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Вальдшмидт
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
20
Фелипе
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
3-2-2-3
1
Шволов
4
Кох
3
Хайнц
5
Гульде
30
Гюнтер
15
Штенцель
8
Франтц
19
Хаберер
7
Вальдшмидт
33
Терраццино
18
Петерсен
3-1-4-2
21
Эссер
20
Фелипе
3
Антон
25
Сорг
3
Альборнос
24
Муслия
27
Швеглер
78
Харагучи
15
Уолес
9
Вайдандт
17
Вуд
Остались в запасе
Фрайбург
Ганновер-96
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
37
Линтон Майна
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Остались в запасе
37
Линтон Майна
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Фрайбург - Ганновер-96
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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