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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Ганновер-96
Байер - Ганновер-96: обзор матча 20 октября 2018
Байер
20.10.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
34'
Л. Бендер
90+4'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Ганновер-96
ГОЛ! 2:0!
К. Беллараби
Пас отдал
Л. Бендер
90'
+4
84'
Желтая карточка
М. Альборнос
79'
Желтая карточка
М. Эссер
73'
Желтая карточка
П. Швеглер
Желтая карточка
М. Вайзер
49'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бендер
Пас отдал
Ю. Брандт
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
3-2-1-1-3
1
Градецки
8
Вайзер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
8
Бендер
31
Кор
8
Брандт
27
Аларио
31
Фолланд
29
Хаверц
3-1-3-2
21
Эссер
2
Елец
20
Фелипе
3
Антон
3
Альборнос
78
Харагучи
27
Швеглер
15
Уолес
17
Вуд
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Байер
Ганновер-96
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Байер - Ганновер-96
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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