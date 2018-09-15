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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Ганновер-96
РБ Лейпциг - Ганновер-96: обзор матча 15 сентября 2018
РБ Лейпциг
15.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Ганновер-96
9'
Ю. Поульсен
40'
Т. Вернер
63'
Т. Вернер
13'
Н. Фуллкруг
65'
М. Альборнос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Ганновер-96
Желтая карточка
М. Забитцер
90'
+3
74'
Желтая карточка
О. Сорг
Желтая карточка
К. Кампль
74'
68'
Желтая карточка
Б. Вуд
65'
ГОЛ! 3:2!
М. Альборнос
Пас отдал
Уолес
ГОЛ! 3:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
63'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
55'
Желтая карточка
Д. Демме
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Э. Форсберг
40'
25'
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
13'
ГОЛ! 1:1!
Н. Фуллкруг
ГОЛ! 1:0!
Ю. Поульсен
9'
1'
Желтая карточка
В. Антон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
37
Линтон Майна
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
РБ Лейпциг
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
4
Сараччи
4
Орбан
16
Конате
20
Мукиэле
31
Илсанкер
6
Демме
44
Кампль
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
3-1-2-3-1
21
Эссер
25
Сорг
3
Антон
6
Виммер
3
Альборнос
27
Швеглер
15
Уолес
9
Бебу
29
Асано
37
Майна
10
Фуллкруг
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ганновер-96
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча РБ Лейпциг - Ганновер-96
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 2
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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