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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Ганновер-96
Нюрнберг - Ганновер-96: обзор матча 22 сентября 2018
Нюрнберг
22.09.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
76'
В. Антон (АГ)
77'
Т. Кнелль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Ганновер-96
ГОЛ! 2:0!
Т. Кнелль
Пас отдал
М. Ишак
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Антон
76'
Замена
Т. Кнелль
️️️️
В. Мисиджан
73'
Желтая карточка
О. Петрак
64'
29'
Красная карточка
М. Альборнос
18'
Желтая карточка
П. Швеглер
Желтая карточка
В. Мисиджан
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
7
Вирджил Мисиджан
ВР
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Тим Лайбольд
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
31
Ондрей Петрак
ОП
18
Ханно Беренс
ЦП
35
Александер Фукс
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
14
Юя Кубо
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Клозе
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
15
Уолес
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
19
Терлес Кнелль
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
4-1-2-2
7
Мисиджан
14
Лайбольд
33
Марграйтер
5
Мюль
22
Валентини
31
Петрак
18
Беренс
35
Фукс
14
Кубо
9
Ишак
3-1-3-1-2
21
Эссер
3
Антон
6
Виммер
25
Сорг
3
Альборнос
78
Харагучи
27
Швеглер
15
Уолес
9
Бебу
10
Фуллкруг
17
Вуд
7
Мисиджан
19
Кнелль
19
Кнелль
7
Мисиджан
Остались в запасе
Нюрнберг
Ганновер-96
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
Главный тренер
Мирослав Клозе
29
Такума Асано
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
31
Федерико Паласиос
АП
10
Матеус Перейра
АП
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
37
Линтон Майна
ПВ
33
Филипп Чаунер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Мирослав Клозе
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Нюрнберг - Ганновер-96
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
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