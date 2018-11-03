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Шальке-04 - Ганновер-96
Шальке-04 - Ганновер-96: обзор матча 03 ноября 2018
Шальке-04
03.11.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
57'
Н. Бенталеб (П)
71'
Б. Эмболо
85'
М. Ут
70'
Х. Вайдандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Ганновер-96
Замена
У. МакКенни
️️️️
А. Арит
89'
ГОЛ! 3:1!
М. Ут
Пас отдал
А. Арит
85'
Желтая карточка
С. Руди
82'
79'
Желтая карточка
В. Антон
73'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
И. Фоссум
Замена
С. Руди
️️️️
Н. Бенталеб
72'
ГОЛ! 2:1!
Б. Эмболо
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
Х. Вайдандт
Пас отдал
И. Бебу
67'
Желтая карточка
И. Бебу
65'
Замена
Х. Вайдандт
️️️️
К. Виммер
Замена
Г. Бургшталлер
️️️️
С. Сердар
58'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Бенталеб
57'
45'
+3
Желтая карточка
К. Виммер
37'
Замена
К. Виммер
️️️️
Фелипе
Желтая карточка
М. Настасич
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
2
Йосип Елец
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
15
Уолес
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Шальке-04
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Ганновер-96
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Нюбель
22
Настасич
26
Сане
21
Стамбули
18
Шепф
6
Бенталеб
8
Сердар
77
Арит
20
Калиджиури
13
Ут
7
Эмболо
4-1-3-1-1
33
Чаунер
20
Фелипе
2
Елец
4
Корб
3
Антон
3
Альборнос
8
Фоссум
15
Уолес
78
Харагучи
9
Бебу
17
Вуд
6
Бенталеб
13
Руди
13
Руди
6
Бенталеб
77
Арит
22
МакКенни
22
МакКенни
77
Арит
8
Сердар
9
Бургшталлер
9
Бургшталлер
8
Сердар
20
Фелипе
6
Виммер
6
Виммер
20
Фелипе
8
Фоссум
24
Муслия
24
Муслия
8
Фоссум
Виммер
9
Вайдандт
9
Вайдандт
Виммер
Остались в запасе
Шальке-04
Ганновер-96
7
Стивен Скрыбски
ПВ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
7
Стивен Скрыбски
ПВ
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Шальке-04 - Ганновер-96
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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