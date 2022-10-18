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Гонсало Игуаин - статистика

Завершил карьеру
10 декабря 1987 (38), Брест
#9 | Нападающий
184 см | 82 кг
Аргентина | Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
26
14
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Йорк Сити
3 : 0
18.10.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Интер Майами
1 : 3
09.10.2022
Монреаль
1' - 58'
США. МЛС, 41 тур
Интер Майами
4 : 1
06.10.2022
Орландо Сити
1' - 77'
38, 52'
США. МЛС, 45 тур
Торонто
0 : 1
01.10.2022
Интер Майами
1' - 90'
86'
США. МЛС, 45 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 3
19.09.2022
Интер Майами
1' - 90'
90'
США. МЛС, 42 тур
Чикаго Файр
3 : 1
11.09.2022
Интер Майами
1' - 90'
76'
США. МЛС, 39 тур
Коламбус
1 : 0
01.09.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 1
28.08.2022
Интер Майами
1' - 46'
19'
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
2 : 1
21.08.2022
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 2
14.08.2022
Нью-Йорк Сити
1' - 88'
63'
США. МЛС, 34 тур
Монреаль
2 : 2
07.08.2022
Интер Майами
1' - 69'
6'
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
0 : 1
04.08.2022
Интер Майами
1' - 72'
США. МЛС, 30 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
24.07.2022
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Интер Майами
3 : 2
17.07.2022
Шарлотт
59' - 90'
72'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
1 : 1
05.07.2022
Интер Майами
1' - 61'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
2 : 1
26.06.2022
Миннесота Юнайтед
66' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Атланта Юнайтед
2 : 0
19.06.2022
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Интер Майами
2 : 1
29.05.2022
Портленд
62' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Интер Майами
2 : 0
23.05.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
74' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
19.05.2022
Интер Майами
69' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Интер Майами
2 : 2
15.05.2022
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Интер Майами
2 : 1
24.04.2022
Атланта Юнайтед
82' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
1 : 3
03.04.2022
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
3 : 1
19.03.2022
Интер Майами
1' - 90'
30'
США. МЛС, 4 тур
Интер Майами
0 : 2
12.03.2022
Лос-Анджелес
1' - 63'
США. МЛС, 3 тур
Остин
5 : 1
07.03.2022
Интер Майами
1' - 90'
54'
87'
США. МЛС, 1 тур
Интер Майами
0 : 0
27.02.2022
Чикаго Файр
1' - 90'
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