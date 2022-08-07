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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Интер Майами
Монреаль - Интер Майами: обзор матча 07 августа 2022
Монреаль
07.08.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 34 тур
2 : 2
Завершен
Интер Майами
5'
Р. Киото
21'
Р. Киото (П)
6'
Г. Игуаин
79'
Э. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Интер Майами
Замена
М. Шоньер
️️️️
Ж. Ватерман
90'
Замена
M. Miljevic
️️️️
В. Ваньяма
89'
79'
ГОЛ! 2:2!
Э. Родригес
78'
Замена
В. Ульоа
️️️️
А. Мабика
Замена
К. Камара
️️️️
Р. Киото
70'
69'
Замена
А. Ласситер
️️️️
А. Посуэло
69'
Замена
Э. Родригес
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Х. Торрес
️️️️
M. Toye
60'
57'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Р. Тэйлор
56'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Ж. Мота
Желтая карточка
Ж. Ватерман
31'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Киото
21'
6'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Посуэло
ГОЛ! 1:0!
Р. Киото
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
9
Ромель Киото
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
7
Брайс Дюк
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
85
Кей Камара
ЦФ
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ПП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
2-3-2-4
2
Ватерман
4
Миллер
2
Ваньяма
6
Пьетт
26
Лаппалайнен
9
Киото
10
Михайлович
41
Пантемис
4
Камачо
2
Джонстон
13
4-1-4-2
97
МакВей
4
Сейлор
6
Мабика
2
Йедлин
40
Грегоре
10
Мота
21
Тэйлор
8
Посуэло
7
Дюк
9
Игуаин
12
Каллендер
2
Ватерман
66
Шоньер
66
Шоньер
2
Ватерман
2
Ваньяма
10
10
2
Ваньяма
13
99
Торрес
99
Торрес
13
9
Киото
85
Камара
85
Камара
9
Киото
10
Мота
19
Вассилев
19
Вассилев
10
Мота
21
Тэйлор
33
Джонс
33
Джонс
21
Тэйлор
6
Мабика
13
Ульоа
13
Ульоа
6
Мабика
9
Игуаин
25
Родригес
25
Родригес
9
Игуаин
8
Посуэло
7
Ласситер
7
Ласситер
8
Посуэло
Остались в запасе
Монреаль
Интер Майами
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
17
Jojea Kwizera
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Монреаль - Интер Майами
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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