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Гонсало Игуаин
Новости
Гонсало Игуаин - новости
Завершил карьеру
10 декабря 1987 (38), Брест
#9 | Нападающий
184 см | 82 кг
Аргентина | Франция
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Фанаты в шоке, как себя запустил Игуаин
2 мая
8
20 самых скандальных трансферов в истории футбола
2023.11.21 23:34
4
Месси вошел в топ-4 лучших бомбардиров в истории «Интера Майами»
2023.08.07 20:25
4
Видео
Мелкадзе ответил на сравнение с Игуаином
2022.11.13 20:38
Клуб МЛС изучает возможность подписания Роналду
2022.10.22 11:40
Игуаин рассказал, кем планирует стать по окончании карьеры
2022.10.19 09:13
1
Фото
Игуаин провел последний матч в карьере. Он заплакал после игры
2022.10.18 09:37
1
«Реал» обратился к Игуаину, который объявил о завершении карьеры
2022.10.04 08:27
Игуаин анонсировал завершение карьеры
2022.10.03 20:14
Игуаин заявил, что у футболистов нелегкая жизнь: «Мы не можем выйти на улицу и реагировать на оскорбления»
2022.09.22 16:43
1
«Нет таких денег». Игуаин рассказал о срыве трансфера в «Арсенал»
2022.06.26 11:55
Игуаин сделал выбор между Месси и Роналду
2022.06.25 14:14
Игуаин: «Играть за «Реал» было райским наслаждением. Это лучший клуб в истории»
2022.06.25 11:19
«Втягивал живот для фотографий, а потом забивал 30 голов». Игуаин – о лишнем весе в «Ювентусе»
2022.06.24 00:55
Игуаин: «У меня мурашки, когда вспоминаю партнеров по «Реалу»
2022.06.19 17:37
Дриусси – лучший бомбардир сезона МЛС. Экс-зенитовец опережает Игуаина, Чичарито, Пато
2022.04.24 12:26
4
«Это какое-то недоразумение»: Игуаин опроверг, что завершит карьеру в конце года
2022.04.06 10:30
Игуаин завершит карьеру в конце 2022 года
2022.04.05 16:25
2
Игуаин: «Мбаппе и Холанд – преемники соперничества Месси и Роналду»
2022.03.08 11:02
5
Игуаин: «Футбол – очень грязная сфера. Игроки – как бутылки: их пьют, опустошают и потом выбрасывают»
2022.03.06 11:32
5
Санчес – автор самого позднего гола в истории Суперкубка Италии
2022.01.13 07:54
Игуаин: «Интер Майами» хочет подписать Месси»
2021.09.17 14:22
2
Вела – самый высокооплачиваемый игрок МЛС. Чичарито и Игуаин – в топ-3
2021.05.14 10:53
1
Видео
Игуаин забил дебютный гол за «Интер» Майами со штрафного. Он стал победным в матче с «Нью-Йорком»
2020.10.08 07:57
1
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
2020.09.28 12:58
Видео
Официально: Игуаин стал игроком «Интера» Майами
2020.09.18 16:35
7
Фото
«Ювентус» объявил об уходе Игуаина
2020.09.17 21:33
8
Фото
Игуаин прилетел в Майами для подписания контракта с «Интером»
2020.09.11 19:35
1
Журналист Скира: «Трансфер Игуаина в американский «Интер» завершен»
2020.09.10 22:27
«Ювентус» готов выплатить Игуаину 2,5 миллиона за расторжение контракта
2020.09.10 16:33
1
2
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