Игуаин прилетел в Майами для подписания контракта с «Интером»

Нападающий Гонсало Игуаин в ближайшее время подпишет контракт с «Интером» из Майами.

Игрок уже прилетел в США, где его встретил член правления «Интера» Хорхе Мас.

«Сердечно приветствуем Гонсало Игуаина, чемпиона и нападающего мирового уровня», – написал Мас в твиттере.

Сообщалось, что аргентинец получит от «Ювентуса» компенсацию в 2,5 миллиона евро за расторжение контракта. Соглашение с «Интером» будет рассчитано до 2025 года.

Игуаин в составе туринской команды.забил 66 голов и сделал 16 ассистов в 149 матчах.

«Интером» владеет экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм,