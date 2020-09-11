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    Игуаин прилетел в Майами для подписания контракта с «Интером»

    Нападающий Гонсало Игуаин в ближайшее время подпишет контракт с «Интером» из Майами.

    Игрок уже прилетел в США, где его встретил член правления «Интера» Хорхе Мас.

    «Сердечно приветствуем Гонсало Игуаина, чемпиона и нападающего мирового уровня», – написал Мас в твиттере.

    Сообщалось, что аргентинец получит от «Ювентуса» компенсацию в 2,5 миллиона евро за расторжение контракта. Соглашение с «Интером» будет рассчитано до 2025 года.

    • Игуаин в составе туринской команды.забил 66 голов и сделал 16 ассистов в 149 матчах.
    • «Интером» владеет экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм,

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    Источник: Твиттер Хорхе Маса

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