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  • Игуаин прилетел в Майами для подписания контракта с «Интером»

Игуаин прилетел в Майами для подписания контракта с «Интером»

11 сентября 2020, 19:35
1

Нападающий Гонсало Игуаин в ближайшее время подпишет контракт с «Интером» из Майами.

Игрок уже прилетел в США, где его встретил член правления «Интера» Хорхе Мас.

«Сердечно приветствуем Гонсало Игуаина, чемпиона и нападающего мирового уровня», – написал Мас в твиттере.

Сообщалось, что аргентинец получит от «Ювентуса» компенсацию в 2,5 миллиона евро за расторжение контракта. Соглашение с «Интером» будет рассчитано до 2025 года.

  • Игуаин в составе туринской команды.забил 66 голов и сделал 16 ассистов в 149 матчах.
  • «Интером» владеет экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм,
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Хорхе Маса
США. МЛС Интер Майами Игуаин Гонсало
Комментарии (1)
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falanor
1599850047
прекрасный контракт на 5 лет, для футболиста которому 32 года. Жизнь на берегу США, в Майами, плюс чемпионат в котором он, даже как возрастной игрок, совсем не потеряется. С одной стороны жаль, фактически это конечная остановка большого футбола (никто МЛС толком и не смотрит) для него, с другой стороны он уже выиграл практически все что можно выиграть в профессиональном футболе (про сборную речь не идет, там проклятье висит какое то). Когда вспоминаю сколько он порол моментов в Реале, аж страшно становиться. забивай он хотя бы 1 из 3 своих убойных моментв, у Барсы бы вообще ни одного трофея не было. теряли очки один за одним изза его толи невезения, толи изза неопытности, хз изза чего. но конкуренцию в конечном счете Бензема он все таки проиграл. будет теперь потягивать безалкогольное мохито на пляже между тренировками, и радоваться спокойной "футбольной" старости с пятилетним контрактом в кармане.
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