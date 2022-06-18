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Игуаин: «У меня мурашки, когда вспоминаю партнеров по «Реалу»

Нападающий американского «Интера» Гонсало Игуаин вспомнил, с кем играл в «Реале». Он восхищается партнерами.

«В «Реале» ко мне все относились с большой любовью. Заботился Роберто Карлос, Роналдо, Иван Эльгера, Фабио Каннаваро, Рауль, Дэвид Бекхэм... Когда я вспоминаю таких партнеров, у меня мурашки. Я сам не до конца осознаю, что это значит», – сказал аргентинец.

  • Игуаин был в «Реале» с 2007 по 2013 год.
  • Он провел в Примере 190 матчей, забил 107 голов.
  • С 2020 года 34-летний Игуаин играет в Майами.

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Источник: Marca

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