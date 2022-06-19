Игуаин: «У меня мурашки, когда вспоминаю партнеров по «Реалу»

Нападающий американского «Интера» Гонсало Игуаин вспомнил, с кем играл в «Реале». Он восхищается партнерами.

«В «Реале» ко мне все относились с большой любовью. Заботился Роберто Карлос, Роналдо, Иван Эльгера, Фабио Каннаваро, Рауль, Дэвид Бекхэм... Когда я вспоминаю таких партнеров, у меня мурашки. Я сам не до конца осознаю, что это значит», – сказал аргентинец.