«Нет таких денег». Игуаин рассказал о срыве трансфера в «Арсенал»

Нападающий американского «Интера» Гонсало Игуаин рассказал, что в 2013 году едва не перешел в «Арсенал».

«Перед трансфером в «Наполи» у меня был вариант с «Арсеналом». Мы вели конкретные переговоры, но трансфер не состоялся.

«Арсенал» сказал: «У нас нет таких денег. Ты дорогой футболист». И через два дня они подписывают Месута Озила за 80 миллионов евро. Я был удивлен», – сказал аргентинец.

Больше всего матчей в карьере Игуаин провел за «Реал» (2007-2013 годы).

Главное достижение в карьере 34-летнего игрока – победа в Лиге Европы с «Челси».

В Майами Игуаин выступает с 2020 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное