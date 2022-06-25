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«Нет таких денег». Игуаин рассказал о срыве трансфера в «Арсенал»

Нападающий американского «Интера» Гонсало Игуаин рассказал, что в 2013 году едва не перешел в «Арсенал».

«Перед трансфером в «Наполи» у меня был вариант с «Арсеналом». Мы вели конкретные переговоры, но трансфер не состоялся.

«Арсенал» сказал: «У нас нет таких денег. Ты дорогой футболист». И через два дня они подписывают Месута Озила за 80 миллионов евро. Я был удивлен», – сказал аргентинец.

  • Больше всего матчей в карьере Игуаин провел за «Реал» (2007-2013 годы).
  • Главное достижение в карьере 34-летнего игрока – победа в Лиге Европы с «Челси».
  • В Майами Игуаин выступает с 2020 года.

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Источник: Marca

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