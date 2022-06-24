«Втягивал живот для фотографий, а потом забивал 30 голов». Игуаин – о лишнем весе в «Ювентусе»

Бывший нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин рассказал, что он спокойно относился к критике за наличие лишнего веса, когда выступал за туринский клуб.

«Ювентус» был самым требовательным к моему весу. Меня каждый год фотографировали, а я втягивал живот.

Было смешно, потому что я знал чем все закончится – я забью 30 голов за сезон», – заявил аргентинец.

Игуаин выступал за «Ювентус» с 2016 по 2020 год.

В его активе 66 голов и 16 ассистов в 149 матчах.

34-летний форвард перешел в «Интер» Майами, где играет до сих пор.

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