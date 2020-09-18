Официально: Игуаин стал игроком «Интера» Майами

«Интер» из Майами объявил о заключении контракта с нападающим Гонсало Игуаином.

Условия соглашения американский клуб пока не раскрывает.

Аргентинец достался «Интеру» бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента после расторжения договора с «Ювентусом».

За новую команду Игуаин будет выступать под девятым номером.