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    Официально: Игуаин стал игроком «Интера» Майами

    «Интер» из Майами объявил о заключении контракта с нападающим Гонсало Игуаином.

    Условия соглашения американский клуб пока не раскрывает.

    Аргентинец достался «Интеру» бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента после расторжения договора с «Ювентусом».

    За новую команду Игуаин будет выступать под девятым номером.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Интера» Майами

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18222

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Вот оно счастье: теперь за лишний вес можно не беспокоиться.

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