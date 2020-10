«Интер» Майами одержал волевую победу над «Нью-Йорком» со счетом 2:1.

Решающий гол на 81-й минуте матча забил Гонсало Игуаин прямым ударом со штрафного.

Для аргентинца это дебютный мяч в составе «Интера».

Игуаин провел третий матч за новую команду после перехода из «Ювентуса» на правах свободного агента.

Another angle because we DESERVE IT.MLS, Gonzalo Higuaín says hi. pic.twitter.com/nvHOkCyq7X