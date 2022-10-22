Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Клуб МЛС изучает возможность подписания Роналду

    «Интер» (Майами) заинтересован в форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

    Клуб МЛС считает, что португалец может стать идеальной заменой для завершившего карьеру Гонсало Игуаина.

    Американцы будут внимательно следить за ситуацией с возможным уходом нападающего из нынешней команды.

    • В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Сейчас он отстранен от тренировок с основой за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0) в среду.
    • Летом футболист хотел сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

    Новости по теме
    Тен Хаг: «Роналду вернется в состав после матча с «Челси», я рассчитываю на него» 2
    «Манчестер Юнайтед» не планирует расторгать контракт с Роналду
    «Он уже свое отыграл». Канчельскис – о Роналду 5
    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11