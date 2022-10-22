Клуб МЛС изучает возможность подписания Роналду

«Интер» (Майами) заинтересован в форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Клуб МЛС считает, что португалец может стать идеальной заменой для завершившего карьеру Гонсало Игуаина.
Американцы будут внимательно следить за ситуацией с возможным уходом нападающего из нынешней команды.
- В этом сезоне Роналду забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- Сейчас он отстранен от тренировок с основой за отказ выходить на замену в игре с «Тоттенхэмом» (2:0) в среду.
- Летом футболист хотел сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.
Источник: Mirror