Клуб МЛС изучает возможность подписания Роналду

«Интер» (Майами) заинтересован в форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Клуб МЛС считает, что португалец может стать идеальной заменой для завершившего карьеру Гонсало Игуаина.

Американцы будут внимательно следить за ситуацией с возможным уходом нападающего из нынешней команды.