Игуаин: «Мбаппе и Холанд – преемники соперничества Месси и Роналду»

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Лео и Криштиану в какой-то момент закончат играть, потому что такова жизнь. Думаю, что Мбаппе и Холанд преемниками их соперничества.

У Мбаппе есть все качества и характеристики, чтобы вывести «Реал» на вершину, – сказал Игуаин.

5 февраля Роналду исполнилось 37 лет.

Месси 24 июня исполнится 35 лет.

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