Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

Игуаин: «Мбаппе и Холанд – преемники соперничества Месси и Роналду»

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Лео и Криштиану в какой-то момент закончат играть, потому что такова жизнь. Думаю, что Мбаппе и Холанд преемниками их соперничества.

У Мбаппе есть все качества и характеристики, чтобы вывести «Реал» на вершину, – сказал Игуаин.

  • 5 февраля Роналду исполнилось 37 лет.
  • Месси 24 июня исполнится 35 лет.

Мбаппе – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Рамос полетит в Мадрид, но не сыграет

Рамос и Эррера пропустят матч с «Реалом», у Мбаппе есть шансы сыграть

Мбаппе должен восстановиться к матчу с «Реалом». У него нет перелома

Источник: Sports Illustrated

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:02
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +478

    pele1981 1 час назад

    Мбаппе еще возможно, а норвежский сыр стухнет через пару сезонов! Тем более, что он очень часто травмируется.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +260

    Ушат Помоев 1 час назад

    если ток по зарплате они преемники))по игре пока что то не видно.....

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11